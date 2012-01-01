Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Тест: помните ли вы Евро-2012?
Тест: помните ли вы Евро-2012?
2 Тест: реальный заголовок желтой прессы или выдумка?
Тест: реальный заголовок желтой прессы или выдумка?
3 Тест: угадайте второе гражданство футболиста
Тест: угадайте второе гражданство футболиста

Семшов назвал безобразием уход Эджуке и Сигурдссона из ЦСКА

Бывший полузащитник сборной России Игорь Семшов прокомментировал уход из ЦСКА форвардов Чидеры Эджуке и Арнора Сигурдссона.

– Ушли Эджуке и Сигурдссон. Это ли не предательство со стороны футболистов, которые говорили, что им все нравится в ЦСКА?

– К сожалению, ФИФА создала такую ситуацию. Это безобразие, потому что клуб дал им многое, а они вот так поступили. Теперь надо понимать, стоит ли нам приглашать легионеров, которые в любой момент могут уехать. Эджуке и Сигурдссон поступили неправильно.

  • Оба игрока приостановили контракты.
  • ЦСКА купил Эджуке летом 2020-го за 11,5 миллиона евро. В прошлом сезоне он забил 5 голов и сделал 5 ассистов в 32 матчах.
  • Сигурдссон перешел в ЦСКА в 2018-м. Прошлый сезон он провел на правах аренды в «Венеции».

Новости по теме
ЦСКА определился со сроком контракта для Газинского
ЦСКА не смог за 1 миллион купить опорника сборной Чили Мендеса
Дивеев: «Никогда столько не бегал, как сейчас при Федотове» 1
Источник: «РБ Спорт»

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

Сегодня, 06:44
Комментарии0
...
  • Читайте нас: 
  • Рейтинг@Mail.ru
11