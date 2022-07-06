Семшов назвал безобразием уход Эджуке и Сигурдссона из ЦСКА

Бывший полузащитник сборной России Игорь Семшов прокомментировал уход из ЦСКА форвардов Чидеры Эджуке и Арнора Сигурдссона.
– Ушли Эджуке и Сигурдссон. Это ли не предательство со стороны футболистов, которые говорили, что им все нравится в ЦСКА?
– К сожалению, ФИФА создала такую ситуацию. Это безобразие, потому что клуб дал им многое, а они вот так поступили. Теперь надо понимать, стоит ли нам приглашать легионеров, которые в любой момент могут уехать. Эджуке и Сигурдссон поступили неправильно.
- Оба игрока приостановили контракты.
- ЦСКА купил Эджуке летом 2020-го за 11,5 миллиона евро. В прошлом сезоне он забил 5 голов и сделал 5 ассистов в 32 матчах.
- Сигурдссон перешел в ЦСКА в 2018-м. Прошлый сезон он провел на правах аренды в «Венеции».
Источник: «РБ Спорт»