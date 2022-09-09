Акинфеев прокомментировал историю с отчислением футболиста «Иркутска» за розовый маникюр

Вратарь и капитан ЦСКА Игорь Акинфеев рассказал о своем отношении к тому, что мужчины красят ногти на руках.

– Недавно была скандальная история с вратарем из Иркутска, которого отчислили из команды за то, что он красил ногти в розовый.

– Я читал, да.

– Эджуке красил ногти в черный. Ты как к этому относишься, что футболисты настолько за собой следят? Парня отчислили из футбольной команды.

– Я не могу сказать за каждого, кто как видит. Я с сыном недавно разговаривал. Я считаю, что если ты мужик, ты должен всегда оставаться мужиком.

Никогда у меня не будет татуировки или крашенных ногтей. Как Господь Бог тебя создал, как тебя мама родила, таким ты должен оставаться всю жизнь.

Мне по барабану, какими цветами Эджуке ногти красил. Не то, что я это не приемлю, я просто этого не понимаю.

Когда Эджуке пришел с черными ногтями, все такие: «Фууу, руку не давай!». Так, пять отбивали ему.