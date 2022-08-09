Кучаев – об уходе Эджуке из ЦСКА: «Можно было по-человечески это сделать»

Полузащитник ЦСКА Константин Кучаев прокомментировал решение нападающего Чидеры Эджуке приостановить контракт с ЦСКА.
— Для тебя предательство то, как уехал Эджуке?
— Конечно, это неприятно для команды. Особенно если тебя тренер видит в составе, делает на тебе акцент, отказываясь в теории от других игроков. А потом ты вот так уходишь. Наверное, да, можно было хотя бы по-человечески сделать.
- В прошлом сезоне Эджуке забил 5 голов и сделал 5 ассистов в 32 матчах.
- Он приостановил контракт с клубом до лета 2023 года.
- Нигериец перешел в «Герту».
Источник: Sport24