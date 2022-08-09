Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: кто не выигрывал свой родной чемпионат?
    Тест: кто не выигрывал свой родной чемпионат?
    2 Не только Бэйл. Знаете ли вы всех игроков сборной Уэльса?
    Не только Бэйл. Знаете ли вы всех игроков сборной Уэльса?
    3 Тест: а вы точно знаете фамилии футболистов?
    Тест: а вы точно знаете фамилии футболистов?

    Кучаев – об уходе Эджуке из ЦСКА: «Можно было по-человечески это сделать»

    Полузащитник ЦСКА Константин Кучаев прокомментировал решение нападающего Чидеры Эджуке приостановить контракт с ЦСКА.

    — Для тебя предательство то, как уехал Эджуке?

    — Конечно, это неприятно для команды. Особенно если тебя тренер видит в составе, делает на тебе акцент, отказываясь в теории от других игроков. А потом ты вот так уходишь. Наверное, да, можно было хотя бы по-человечески сделать.

    • В прошлом сезоне Эджуке забил 5 голов и сделал 5 ассистов в 32 матчах.
    • Он приостановил контракт с клубом до лета 2023 года.
    • Нигериец перешел в «Герту».

    Новости по теме
    Бундеслига. «Герта» Шварца и Эджуке начала сезон с поражения в дерби 1
    «В семье не без урода». Масалитин – об уходе Эджуке из ЦСКА 1
    «Он даже не мог смотреть мне в глаза». Федотов раскрыл подробности ухода Эджуке из ЦСКА 2
    Источник: Sport24

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 10:56
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +11211

      Алексей З 7 секунд назад

      Хватит эту тему постоянно поднимать.
      Никого он не предавал, а тренер должен учитывать современные реалии.

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru
    11