Кучаев – об уходе Эджуке из ЦСКА: «Можно было по-человечески это сделать»

Полузащитник ЦСКА Константин Кучаев прокомментировал решение нападающего Чидеры Эджуке приостановить контракт с ЦСКА.

— Для тебя предательство то, как уехал Эджуке?

— Конечно, это неприятно для команды. Особенно если тебя тренер видит в составе, делает на тебе акцент, отказываясь в теории от других игроков. А потом ты вот так уходишь. Наверное, да, можно было хотя бы по-человечески сделать.