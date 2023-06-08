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    • «Нас это раздражает»: в «Херенвене» пожаловались на ЦСКА из-за задолженности за трансфер Эджуке

    «Нас это раздражает»: в «Херенвене» пожаловались на ЦСКА из-за задолженности за трансфер Эджуке

    Директор «Херенвена» Ферри де Хан прокомментировал финансовый спор с ЦСКА.

    • Московский клуб в 2020 году купил Чидеру Эджуке за 12 миллионов евро.
    • ЦСКА договорился оплатить трансфер четырьмя траншами, но последний (3 млн) до сих пор не перевел.
    • В июле 2022-го нигериец приостановил контракт и ушел в «Герту» до конца сезона-2022/23.

    «Мы привлекли несколько инстанций. Например, можно было бы привлечь Министерство иностранных дел – но это сработает только в случае, если другая сторона захочет сотрудничать. Но этого не происходит.

    Мы поддерживаем контакты с другими клубами, попавшими в аналогичную ситуацию. Это очень расстраивает – вы продаете игрока, теряете права на его трансфер, но не получаете положенных денег.

    Единственное, что мы можем сделать – это подать жалобу, но из-за исключительной ситуации в этом мало смысла. Мы надеемся, что в конечном итоге будет найдено решение, но нас это раздражает», – цитирует де Хана Voetbal International.

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    Источник: Sports.ru

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    08.06.2023 19:37
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    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +20241

      Cleaner 7 часов назад

      Когда санкции снимут с российских банков, тогда и придут денежки. Кроме всего прочего, в ЦСКА он тоже не играет. Требуйте оставшееся бабло с Герты...

      4
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    • ...
      Рейтинг: +4247

      Ziklop 8 часов назад

      вам насрать на наши законы, нам на ваши! что не так? не ************ кукарекать, сцуки привыкли с нашими продажными чинушами работать.

      2
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