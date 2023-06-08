«Нас это раздражает»: в «Херенвене» пожаловались на ЦСКА из-за задолженности за трансфер Эджуке

Директор «Херенвена» Ферри де Хан прокомментировал финансовый спор с ЦСКА.
- Московский клуб в 2020 году купил Чидеру Эджуке за 12 миллионов евро.
- ЦСКА договорился оплатить трансфер четырьмя траншами, но последний (3 млн) до сих пор не перевел.
- В июле 2022-го нигериец приостановил контракт и ушел в «Герту» до конца сезона-2022/23.
«Мы привлекли несколько инстанций. Например, можно было бы привлечь Министерство иностранных дел – но это сработает только в случае, если другая сторона захочет сотрудничать. Но этого не происходит.
Мы поддерживаем контакты с другими клубами, попавшими в аналогичную ситуацию. Это очень расстраивает – вы продаете игрока, теряете права на его трансфер, но не получаете положенных денег.
Единственное, что мы можем сделать – это подать жалобу, но из-за исключительной ситуации в этом мало смысла. Мы надеемся, что в конечном итоге будет найдено решение, но нас это раздражает», – цитирует де Хана Voetbal International.
Источник: Sports.ru