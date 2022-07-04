ЦСКА планирует обжаловать решение Эджуке приостановить контракт с клубом

Незачем больше обезьян из Африки в клуб брать...
Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев рассказал, какие действия предпримет клуб в связи с уходом нападающего Чидеры Эджуке.
- Нигериец приостановил контракт с клубом до лета 2023 года.
- В прошлом сезоне вингер забил 5 голов и сделал 5 ассистов в 32 матчах.
«Эджуке приостановил контракт, мы разочарованы. Несмотря на все усилия, которые предпринимал клуб, это произошло.
Мы не согласны с данным решением, но формально Эджуке имел право это сделать.
Планируем обжаловать это решение. Считаем, что это необоснованное обогащение, 25% от суммы контракта мы потеряли.
Чидера пытался объяснить, что хочет попробовать свои силы в Европе, но мы понимаем, если бы не было опции – не было бы этих разговоров», – сказал Бабаев.