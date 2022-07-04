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ЦСКА планирует обжаловать решение Эджуке приостановить контракт с клубом

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев рассказал, какие действия предпримет клуб в связи с уходом нападающего Чидеры Эджуке.

  • Нигериец приостановил контракт с клубом до лета 2023 года.
  • В прошлом сезоне вингер забил 5 голов и сделал 5 ассистов в 32 матчах.

«Эджуке приостановил контракт, мы разочарованы. Несмотря на все усилия, которые предпринимал клуб, это произошло.

Мы не согласны с данным решением, но формально Эджуке имел право это сделать.

Планируем обжаловать это решение. Считаем, что это необоснованное обогащение, 25% от суммы контракта мы потеряли.

Чидера пытался объяснить, что хочет попробовать свои силы в Европе, но мы понимаем, если бы не было опции – не было бы этих разговоров», – сказал Бабаев.

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Источник: «Матч ТВ»

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04.07.2022 21:42
Комментарии6
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    Рейтинг: +13572

    Dominator777 1 час назад

    Незачем больше обезьян из Африки в клуб брать...

    0
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  • ...
    Рейтинг: +3942

    mutabor0992 1 час назад

    Как там говорил товарищ Бендер?

    0
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  • ...
    Рейтинг: +344

    Fialet 1 час назад

    Пи дар он и в Африке пи дар.

    0
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    Рейтинг: +10977

    Алексей З 2 часа назад

    Ну африканец и что ?
    Так ФИФА разрешает.

    0
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  • ...
    Рейтинг: +14193

    Fusballer 2 часа назад

    А нашим клубам стоит ещё больше легов закупать!

    0
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    Рейтинг: +14193

    Fusballer 2 часа назад

    Надо подать жалобу в Хорошёвский районный суд города Москвы!

    0
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