ЦСКА планирует обжаловать решение Эджуке приостановить контракт с клубом

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев рассказал, какие действия предпримет клуб в связи с уходом нападающего Чидеры Эджуке.

Нигериец приостановил контракт с клубом до лета 2023 года.

В прошлом сезоне вингер забил 5 голов и сделал 5 ассистов в 32 матчах.

«Эджуке приостановил контракт, мы разочарованы. Несмотря на все усилия, которые предпринимал клуб, это произошло.

Мы не согласны с данным решением, но формально Эджуке имел право это сделать.

Планируем обжаловать это решение. Считаем, что это необоснованное обогащение, 25% от суммы контракта мы потеряли.

Чидера пытался объяснить, что хочет попробовать свои силы в Европе, но мы понимаем, если бы не было опции – не было бы этих разговоров», – сказал Бабаев.