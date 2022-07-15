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«Он даже не мог смотреть мне в глаза». Федотов раскрыл подробности ухода Эджуке из ЦСКА

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов высказался о нападающем Чидере Эджуке, который приостановил контракт с московским клубом.

― Вы назвали решение Эджуке приостановить контракт безобразием. Почему так резко?

― Назвал вещи своими именами. До приезда на сборы мы общались с ним и Сигурдссоном по телефону. Предоставили ребятам дополнительное время отдыха, потому что они уезжали в сборные.

– Так что поменялось?

– Безобразие в том, что не надо ничего обещать, чтобы потом не иметь бледный вид. Для меня это очень важно. За свои слова нужно отвечать. Но они благополучно воспользовались решением ФИФА.

При этом есть пример Бийола: это образец порядочности и хороших отношений. В ЦСКА он возмужал, стал игроком, на что ответил взаимностью. И ему за это сполна вернeтся с положительной стороны. В жизни это так работает.

― Что вам говорил Эджуке?

― Мы общались по видео: он рассказывал, что готов работать и горит желанием вернуться. Хотя его лукавый взгляд во время того разговора выдавал подвох. Моего опыта хватило, чтобы это почувствовать.

После этого он вернулся в Москву, провeл время на сборах и ушeл. Мы пообщались с ним, потому что мне был интересен его мотив, но Эджуке даже не мог смотреть мне в глаза.

Я ему говорю: «Ты же понимаешь, что нас очень мало?». А он мне: «Да, тяжeлые времена, тяжeлые времена, но у вас всe будет хорошо». Я на прощание сказал: «Главное, чтобы у тебя всe было хорошо. До свидания».

  • В прошлом сезоне Эджуке забил 5 голов и сделал 5 ассистов в 32 матчах.
  • Он приостановил контракт с клубом до лета 2023 года.
  • В среду о переходе вингера объявила «Герта».

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Источник: «Чемпионат»

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Комментарии2
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    Рейтинг: +16434

    житель СПб 27 минут назад

    Федотов - принципиальный человек. Хороший тренер. Я думаю, что и с таким ЦСКА он добьется хороших результатов.

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    Рейтинг: +189

    Борис23 2 часа назад

    Да все они крысы галимые!

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