Агент: «Эджуке готов вернуться в ЦСКА»

Футбольный агент Атта Анеке, представляющий нападающего ЦСКА Чидеру Эджуке, высказался о будущем игрока.
- В этом сезоне в рамках приостановки контракта с ЦСКА Эджуке играет за «Герту».
- Берлинцы уже вылетели из Бундеслиги.
- У Эджуке в сезоне Бундеслиги 20 матчей, 3 ассиста.
– Чидера готов вернуться в ЦСКА, но мы будем рассматривать все имеющиеся варианты.
– Прошлым летом вы воспользовались опцией ФИФА, чтобы Чидера перешeл в «Герту», воспользуетесь приостановкой контракта этим летом?
– Пока рано об этом говорить.
Источник: Metaratings