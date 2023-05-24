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    Агент: «Эджуке готов вернуться в ЦСКА»

    Футбольный агент Атта Анеке, представляющий нападающего ЦСКА Чидеру Эджуке, высказался о будущем игрока.

    • В этом сезоне в рамках приостановки контракта с ЦСКА Эджуке играет за «Герту».
    • Берлинцы уже вылетели из Бундеслиги.
    • У Эджуке в сезоне Бундеслиги 20 матчей, 3 ассиста.

    – Чидера готов вернуться в ЦСКА, но мы будем рассматривать все имеющиеся варианты.

    – Прошлым летом вы воспользовались опцией ФИФА, чтобы Чидера перешeл в «Герту», воспользуетесь приостановкой контракта этим летом?

    – Пока рано об этом говорить.

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    Источник: Metaratings

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    Сегодня, 13:09
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +415

      За Московский ЦСКА 26 минут назад

      Не нужна эта падаль. Если ему разрешат вернуться наши боссы, это будет очередной глупостью и неадекватностью с нашей стороны. Пшел вон!

      0
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      Рейтинг: +1026

      г.Онега 2 часа назад

      Герта вылетела с бундес лиги так уже обратно проситься с ЦСКА? всех кто так поступил с клубами РПЛ всех гнать в шею ,надеюсь ЦСКА когда тот вернется то его тим же днем продадут

      1
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      Рейтинг: +14521

      Skull_Boy 3 часа назад

      А что так лавка в Берлине не понравилась

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1057

      Ивантеевец 3 часа назад

      А не пойти ли этой проститутке на три известные буквы?

      1
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    • ...
      Рейтинг: +101

      E5 3 часа назад

      готовься лизать пятки Владимиру Валентиновичу

      0
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