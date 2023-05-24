Агент: «Эджуке готов вернуться в ЦСКА»

Футбольный агент Атта Анеке, представляющий нападающего ЦСКА Чидеру Эджуке, высказался о будущем игрока.

В этом сезоне в рамках приостановки контракта с ЦСКА Эджуке играет за «Герту».

Берлинцы уже вылетели из Бундеслиги.

У Эджуке в сезоне Бундеслиги 20 матчей, 3 ассиста.

– Чидера готов вернуться в ЦСКА, но мы будем рассматривать все имеющиеся варианты.

– Прошлым летом вы воспользовались опцией ФИФА, чтобы Чидера перешeл в «Герту», воспользуетесь приостановкой контракта этим летом?

– Пока рано об этом говорить.