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«Урал» пока не предлагал новые контракты Шатову и Августиняку

Руководство «Урала» еще не приняло окончательное решение по поводу продолжения сотрудничества с полузащитниками Олегом Шатовым и Рафалом Августиняком.

При этом клуб остается на связи с обоими футболистами, чьи контракты истекают в июне.

  • 31-летний Шатов после зимнего возвращения в «Урал» забил 1 мяч и сделал 4 ассиста в 11 играх.
  • 28-летний Августиняк в прошедшем сезоне отличился 3 голами и 2 результативными передачами в 27 матчах.

Что было раньше: победа «Зенита» в Кубке УЕФА, Евровидение в России или выход «Человека-паука-2»?

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Источник: «Матч ТВ»

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Комментарии1
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    Рейтинг: +1145

    fhnv 2 часа назад

    Шатов очень сдал...Видимо,бабло и слава погубило талант

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