«Урал» пока не предлагал новые контракты Шатову и Августиняку

Руководство «Урала» еще не приняло окончательное решение по поводу продолжения сотрудничества с полузащитниками Олегом Шатовым и Рафалом Августиняком.

При этом клуб остается на связи с обоими футболистами, чьи контракты истекают в июне.

31-летний Шатов после зимнего возвращения в «Урал» забил 1 мяч и сделал 4 ассиста в 11 играх.

28-летний Августиняк в прошедшем сезоне отличился 3 голами и 2 результативными передачами в 27 матчах.

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