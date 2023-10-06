Шатов призвал больше хвалить и поддерживать российских футболистов

Бывший полузащитник сборной России Олег Шатов призвал болельщиков больше хвалить игроков.
– Может ли быть психологической проблемой российских футболистов, что в решающий момент [у нас не получается добиться результата]?
– Возможно, я соглашусь с этим. Если статистика показывает эти примеры, то, наверное, так и есть.
– Как это изменить?
– Банальную вещь скажу: больше поддерживать футболистов, хвалить их.
Иногда можно и при плохой игре найти что-то позитивное, зацепиться за это. Пусть даже за маленькое, которое потом может вырасти во что-то большое.
А у нас принято обращать внимание на минусы. Лучше зацепиться за маленький плюс.
– Получается, проблема в негативном отношении к футболистам. Почему так происходит?
– Не первый раз задают этот вопрос. Ответа на него пока нет. От результата [зависит]. Когда он есть, то носят на руках.
- Больше всего матчей в карьере Шатов провел за «Зенит» (2013-2020 годы).
- Он воспитанник екатеринбургского футбола.
- 33-летний Шатов поставил карьеру на паузу.