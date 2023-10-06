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    • Шатов призвал больше хвалить и поддерживать российских футболистов

    Шатов призвал больше хвалить и поддерживать российских футболистов

    Бывший полузащитник сборной России Олег Шатов призвал болельщиков больше хвалить игроков.

    – Может ли быть психологической проблемой российских футболистов, что в решающий момент [у нас не получается добиться результата]?

    – Возможно, я соглашусь с этим. Если статистика показывает эти примеры, то, наверное, так и есть.

    – Как это изменить?

    – Банальную вещь скажу: больше поддерживать футболистов, хвалить их.

    Иногда можно и при плохой игре найти что-то позитивное, зацепиться за это. Пусть даже за маленькое, которое потом может вырасти во что-то большое.

    А у нас принято обращать внимание на минусы. Лучше зацепиться за маленький плюс.

    – Получается, проблема в негативном отношении к футболистам. Почему так происходит?

    – Не первый раз задают этот вопрос. Ответа на него пока нет. От результата [зависит]. Когда он есть, то носят на руках.

    • Больше всего матчей в карьере Шатов провел за «Зенит» (2013-2020 годы).
    • Он воспитанник екатеринбургского футбола.
    • 33-летний Шатов поставил карьеру на паузу.

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    Источник: ютуб-канал «Коммент.Шоу»

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    06.10.2023 23:02
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +552

      Vratarь 2 часа назад

      Потому что "болельщик" от слова болеть; а у больного просить здоровья?... счастья, радости и благодарности - гиблое дело.

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