Шатов призвал больше хвалить и поддерживать российских футболистов

Бывший полузащитник сборной России Олег Шатов призвал болельщиков больше хвалить игроков.

– Может ли быть психологической проблемой российских футболистов, что в решающий момент [у нас не получается добиться результата]?

– Возможно, я соглашусь с этим. Если статистика показывает эти примеры, то, наверное, так и есть.

– Как это изменить?

– Банальную вещь скажу: больше поддерживать футболистов, хвалить их.

Иногда можно и при плохой игре найти что-то позитивное, зацепиться за это. Пусть даже за маленькое, которое потом может вырасти во что-то большое.

А у нас принято обращать внимание на минусы. Лучше зацепиться за маленький плюс.

– Получается, проблема в негативном отношении к футболистам. Почему так происходит?

– Не первый раз задают этот вопрос. Ответа на него пока нет. От результата [зависит]. Когда он есть, то носят на руках.