Григорий Иванов: «У Шатова контракт с «Уралом» до конца карьеры»

Президент «Урала» Григорий Иванов рассказал о ситуации своего полузащитника Олега Шатова.

«Пока Олег готовится к этому сезону. Будет он играть или не будет, как здоровье позволит. У нас с ним открытый контракт до конца карьеры.

Мы на него надеемся. Если у него будет получаться, то приедет к нам и будет играть, если не будет получаться, то не приедет. Сейчас он не тренируется из-за запрета врачей», – сказал Иванов.