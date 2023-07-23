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    • Григорий Иванов: «У Шатова контракт с «Уралом» до конца карьеры»

    Григорий Иванов: «У Шатова контракт с «Уралом» до конца карьеры»

    Президент «Урала» Григорий Иванов рассказал о ситуации своего полузащитника Олега Шатова.

    «Пока Олег готовится к этому сезону. Будет он играть или не будет, как здоровье позволит. У нас с ним открытый контракт до конца карьеры.

    Мы на него надеемся. Если у него будет получаться, то приедет к нам и будет играть, если не будет получаться, то не приедет. Сейчас он не тренируется из-за запрета врачей», – сказал Иванов.

    • Шатов – воспитанник свердловского футбола.
    • Он вернулся в команду в прошлом году.
    • У 32-летнего Шатова в активе 28 матчей и 2 гола за сборную России.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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