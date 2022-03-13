Шатов сыграл за «Урал» в Екатеринбурге впервые за десять лет

В эти минуты проходит матч 21-го тура РПЛ между «Уралом» и «Ахматом». У хозяев в первом тайме на замену вышел полузащитник Олег Шатов.

Это его первое появление в составе «Урала» в Екатеринбурге с 27 октября 2011 года, когда он сыграл за команду в ФНЛ против брянского «Динамо» (0:0). Потом Шатов ушел в «Анжи».

31-летний игрок – воспитанник екатеринбургского футбола.

Больше всего матчей в карьере Шатов провел за «Зенит» (2013-2020 годы).

С ним он трижды брал РПЛ.

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