Адамов: «Шатов сказал: «Даже не думай – надо переходить в «Зенит»! Дважды туда не зовут»

Новичок «Зенита» Арсен Адамов рассказал, что полузащитник «Урала» Олег Шатов убедил его перейти в клуб из Петербурга.
«Сомнений по переходу в «Зенит» не было. Интересовался у Шатова: что и как устроено в клубе. Проговорили почти час за два дня до моего трансфера. Олег сказал: «Даже не думай – надо переходить в «Зенит»! Туда дважды не зовут. Это твой шанс, и я знаю, что у тебя всe получится».
Никакой обиды у Олега на клуб нет, он говорил только хорошие, тeплые слова о «Зените», руководстве клуба, игроках команды. Наш разговор лишний раз убедил меня, что нужно принимать предложение», — сказал Адамов.
- «Зенит» купил защитника за 5 миллионов евро.
- Адамов заключил с петербургским клубом контракт до лета 2026 года.
Источник: «Чемпионат»