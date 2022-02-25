Адамов: «Шатов сказал: «Даже не думай – надо переходить в «Зенит»! Дважды туда не зовут»

Новичок «Зенита» Арсен Адамов рассказал, что полузащитник «Урала» Олег Шатов убедил его перейти в клуб из Петербурга.

«Сомнений по переходу в «Зенит» не было. Интересовался у Шатова: что и как устроено в клубе. Проговорили почти час за два дня до моего трансфера. Олег сказал: «Даже не думай – надо переходить в «Зенит»! Туда дважды не зовут. Это твой шанс, и я знаю, что у тебя всe получится».

Никакой обиды у Олега на клуб нет, он говорил только хорошие, тeплые слова о «Зените», руководстве клуба, игроках команды. Наш разговор лишний раз убедил меня, что нужно принимать предложение», — сказал Адамов.