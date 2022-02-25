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    Адамов: «Шатов сказал: «Даже не думай – надо переходить в «Зенит»! Дважды туда не зовут»

    Новичок «Зенита» Арсен Адамов рассказал, что полузащитник «Урала» Олег Шатов убедил его перейти в клуб из Петербурга.

    «Сомнений по переходу в «Зенит» не было. Интересовался у Шатова: что и как устроено в клубе. Проговорили почти час за два дня до моего трансфера. Олег сказал: «Даже не думай – надо переходить в «Зенит»! Туда дважды не зовут. Это твой шанс, и я знаю, что у тебя всe получится».

    Никакой обиды у Олега на клуб нет, он говорил только хорошие, тeплые слова о «Зените», руководстве клуба, игроках команды. Наш разговор лишний раз убедил меня, что нужно принимать предложение», — сказал Адамов.

    • «Зенит» купил защитника за 5 миллионов евро.
    • Адамов заключил с петербургским клубом контракт до лета 2026 года.

    Адамов: «Хотел всех успокоить, но соперник что-то сказал – и у меня голова «поехала». Тоже начал махаться»

    Адамов: «Защищаюсь не хуже Трента. Но он очень хорош в атаке, учусь у него»

    Адамов: «На месте Зидана поступил бы с Матерации пожестче. Не смог бы удержаться»

    Источник: «Чемпионат»

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    25.02.2022 12:19
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