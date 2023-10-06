Шатов рассказал, как Мостовой учится на тренера

Экс-полузащитник сборной России Олег Шатов в августе приостановил карьеру, чтобы учиться на тренера.

Сейчас он проходит обучение вместе с Александром Мостовым и Романом Широковым.

– Как учится Роман Широков? Он же тренер. Он провел тренировку «Сатурна» и поехал учиться на тренера?

– Ну я не знаю, может, он кому-то делегировал свою ответственность. Наверное, у него есть помощники.

Он написал план-конспект тренировки, оставил его и поехал повышать свои знания.

– А Царь [Александр Мостовой]?

– Царь у нас там кайфует. Пока один из самых лучших и перспективных, так сказать. И по знаниям, и по возрасту.

– А кто на последней парте? Царь?

– Ну нет, он сидит на первой, ну что вы так? Где он может сидеть? Только на первой!

Мостовой пока тренировал только в Медиалиге.

Он учится по специальной программе «А‑УЕФА+В‑УЕФА».

Процесс обучения стартовал в августе.

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