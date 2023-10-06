Шатов рассказал, как Мостовой учится на тренера

Экс-полузащитник сборной России Олег Шатов в августе приостановил карьеру, чтобы учиться на тренера.
Сейчас он проходит обучение вместе с Александром Мостовым и Романом Широковым.
– Как учится Роман Широков? Он же тренер. Он провел тренировку «Сатурна» и поехал учиться на тренера?
– Ну я не знаю, может, он кому-то делегировал свою ответственность. Наверное, у него есть помощники.
Он написал план-конспект тренировки, оставил его и поехал повышать свои знания.
– А Царь [Александр Мостовой]?
– Царь у нас там кайфует. Пока один из самых лучших и перспективных, так сказать. И по знаниям, и по возрасту.
– А кто на последней парте? Царь?
– Ну нет, он сидит на первой, ну что вы так? Где он может сидеть? Только на первой!
- Мостовой пока тренировал только в Медиалиге.
- Он учится по специальной программе «А‑УЕФА+В‑УЕФА».
- Процесс обучения стартовал в августе.
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