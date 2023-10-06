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    Шатов рассказал, как Мостовой учится на тренера

    Экс-полузащитник сборной России Олег Шатов в августе приостановил карьеру, чтобы учиться на тренера.

    Сейчас он проходит обучение вместе с Александром Мостовым и Романом Широковым.

    – Как учится Роман Широков? Он же тренер. Он провел тренировку «Сатурна» и поехал учиться на тренера?

    – Ну я не знаю, может, он кому-то делегировал свою ответственность. Наверное, у него есть помощники.

    Он написал план-конспект тренировки, оставил его и поехал повышать свои знания.

    – А Царь [Александр Мостовой]?

    Царь у нас там кайфует. Пока один из самых лучших и перспективных, так сказать. И по знаниям, и по возрасту.

    – А кто на последней парте? Царь?

    – Ну нет, он сидит на первой, ну что вы так? Где он может сидеть? Только на первой!

    • Мостовой пока тренировал только в Медиалиге.
    • Он учится по специальной программе «А‑УЕФА+В‑УЕФА».
    • Процесс обучения стартовал в августе.

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    Источник: «Коммент.Шоу»

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    06.10.2023 18:44
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +2767

      serglider 6 часов назад

      Шатов становится главным сплетником в российском футболе? Где кто учится, на какой парте сидит... осталось просветит пипл, кто какие трусы носит и сколько раз ходит в туалет в течение дня)))

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