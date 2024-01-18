Президент «Урала» Иванов оценил возможность включения Шатова в тренерский штаб команды

Президент «Урала» Григорий Иванов прокомментировал приезд на тренерскую стажировку в клуб экс-полузащитника сборной России 33-летнего Олега Шатова.

– Шатов может в дальнейшем войти в тренерский штаб «Урала»?

– Это возможно, но я же не знаю будущего. Все зависит от желания Олега, Виктора Михайловича [Гончаренко]. Олег еще учится, рано об этом беспокоиться. Он стажируется в нашей команде, учится на тренера. Этот опыт будет полезен ему.