Президент «Урала» Иванов оценил возможность включения Шатова в тренерский штаб команды

Президент «Урала» Григорий Иванов прокомментировал приезд на тренерскую стажировку в клуб экс-полузащитника сборной России 33-летнего Олега Шатова.
– Шатов может в дальнейшем войти в тренерский штаб «Урала»?
– Это возможно, но я же не знаю будущего. Все зависит от желания Олега, Виктора Михайловича [Гончаренко]. Олег еще учится, рано об этом беспокоиться. Он стажируется в нашей команде, учится на тренера. Этот опыт будет полезен ему.
- Шатов, который играл за «Урал» в 2007–2011 и 2022 годах, приостановил профессиональную карьеру и учится на тренера.
- Клуб из Екатеринбурга занимает 12 место в РПЛ после 18 туров, набрав 19 очков.
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