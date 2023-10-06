Шатов прояснил свое будущее в футболе

Экс-полузащитник сборной России Олег Шатов ответил на вопросы о завершении карьеры.

«В голове для себя я уже точно решил, в какой роли сейчас нахожусь, но пока публично это не озвучил. Думаю, после Нового года это будет объявлено официально.

Звучит как завершение карьеры? Оставим пока интригой (улыбается). В голове у меня уже есть, куда и зачем я стремлюсь.

Буду ли я делать прощальный матч и где он будет? В Екатеринбурге. Где родился, там и пригодился. Это мой первый клуб, я ему многим обязан, и городу, и болельщикам.

Мы думали об этом с Артeмом Фидлером, хотим совместить, потому что много общих знакомых футболистов, сделать шоу для болельщиков. Думаю, у нас даже есть шанс побить рекорд сезона «Урала» по посещаемости (смеется).

Варианты с другими командами я не рассматривал. Кому я нужен? Пойти к Слуцкому? Хотите сказать, что он взял бы меня и без ноги (смеется)? У нас что, чемпионат паралимпийцев (смеется)?» – сказал Шатов.