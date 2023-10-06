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    Шатов прояснил свое будущее в футболе

    Экс-полузащитник сборной России Олег Шатов ответил на вопросы о завершении карьеры.

    «В голове для себя я уже точно решил, в какой роли сейчас нахожусь, но пока публично это не озвучил. Думаю, после Нового года это будет объявлено официально.

    Звучит как завершение карьеры? Оставим пока интригой (улыбается). В голове у меня уже есть, куда и зачем я стремлюсь.

    Буду ли я делать прощальный матч и где он будет? В Екатеринбурге. Где родился, там и пригодился. Это мой первый клуб, я ему многим обязан, и городу, и болельщикам.

    Мы думали об этом с Артeмом Фидлером, хотим совместить, потому что много общих знакомых футболистов, сделать шоу для болельщиков. Думаю, у нас даже есть шанс побить рекорд сезона «Урала» по посещаемости (смеется).

    Варианты с другими командами я не рассматривал. Кому я нужен? Пойти к Слуцкому? Хотите сказать, что он взял бы меня и без ноги (смеется)? У нас что, чемпионат паралимпийцев (смеется)?» – сказал Шатов.

    • Футболисту в июле исполнилось 33 года.
    • Он выступал на клубном уровне за «Урал», «Анжи», «Зенит», «Краснодар» и «Рубин».
    • В августе Шатов приостановил карьеру, чтобы учиться на тренера.

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    Источник: «Коммент.Шоу»

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    06.10.2023 15:24
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