Президент «Урала»: «Если Шатов скажет, что хочет остаться, то останется»

Президент «Урала» Григорий Иванов заявил, что будущее Олега Шатова в клубе зависит от самого футболиста.
«Всe зависит от Олега: как он захочет. Может, у него будет лучшее предложение или захочет остаться. А может, сын пойдeт в первый класс.
Это его дело — у нас с ним такая договорeнность была. Если захочет играть дальше — останется. Пока что нет понимания. «Урал» готов сохранить Олега. Если он скажет, что хочет остаться, то останется. У нас с ним особые отношения», — сказал Иванов.
- 31-летний игрок – воспитанник екатеринбургского футбола.
- В ноябре 2021 года он приостановил карьеру, а в феврале 2022-го подписал контракт с «Уралом».
- Шатов провел 5 матчей за «Урал» в этом сезоне РПЛ.
Источник: «Чемпионат»