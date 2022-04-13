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  • Президент «Урала»: «Если Шатов скажет, что хочет остаться, то останется»

Президент «Урала»: «Если Шатов скажет, что хочет остаться, то останется»

13 апреля 2022, 18:54
2

Президент «Урала» Григорий Иванов заявил, что будущее Олега Шатова в клубе зависит от самого футболиста.

«Всe зависит от Олега: как он захочет. Может, у него будет лучшее предложение или захочет остаться. А может, сын пойдeт в первый класс.

Это его дело — у нас с ним такая договорeнность была. Если захочет играть дальше — останется. Пока что нет понимания. «Урал» готов сохранить Олега. Если он скажет, что хочет остаться, то останется. У нас с ним особые отношения», — сказал Иванов.

  • 31-летний игрок – воспитанник екатеринбургского футбола.
  • В ноябре 2021 года он приостановил карьеру, а в феврале 2022-го подписал контракт с «Уралом».
  • Шатов провел 5 матчей за «Урал» в этом сезоне РПЛ.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Урал Шатов Олег Иванов Григорий
Комментарии (2)
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vmonomah17
1649870936
Иуде верить нельзя! Сегодня он клянется в верности уралу, а завтра уже будет за химки бегать
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