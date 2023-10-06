Шатов рассказал о конфликте с Это’О в «Анжи»

Экс-полузащитник сборной России Олег Шатов вспомнил, как бывший одноклубник по «Анжи» Самуэль Это'О предъявлял ему претензии.

«Это было на сборах. У Это’О в «Анжи» был личный переводчик Филипп. Была товарищеская игра, Это’О, наверное, показалось, что я не хотел с ним играть, хотя я на поле сам принимаю решения, вижу ситуацию по-своему. Не отдал и не отдал, в следующий раз отдам.

Выиграли первый тайм 3:0, захожу в душ, думаю, сейчас помоюсь. Самуэль зовeт Филиппа, он заходит в душ. Я ему тогда ничего не стал говорить, в следующий раз пришлось ему отдать пас», – рассказал Шатов.