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    Шатов рассказал о конфликте с Это’О в «Анжи»

    Экс-полузащитник сборной России Олег Шатов вспомнил, как бывший одноклубник по «Анжи» Самуэль Это'О предъявлял ему претензии.

    «Это было на сборах. У Это’О в «Анжи» был личный переводчик Филипп. Была товарищеская игра, Это’О, наверное, показалось, что я не хотел с ним играть, хотя я на поле сам принимаю решения, вижу ситуацию по-своему. Не отдал и не отдал, в следующий раз отдам.

    Выиграли первый тайм 3:0, захожу в душ, думаю, сейчас помоюсь. Самуэль зовeт Филиппа, он заходит в душ. Я ему тогда ничего не стал говорить, в следующий раз пришлось ему отдать пас», – рассказал Шатов.

    • Шатов и Это'О вместе выступали за «Анжи» с 2012 по 2013 год.
    • Затем россиянин ушел в «Зенит», а камерунец – в «Челси».

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    Источник: «Коммент.Шоу»

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    06.10.2023 15:56
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +6965

      Давид59 10 часов назад

      Ставлю себя на место Шатова - я бы не промолчал. Сказал бы что-нибудь покрепче, чтобы больше ко мне не совался. Кто он такой, чтобы предъявлять претензии?

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