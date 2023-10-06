Шатов рассказал о конфликте с Это’О в «Анжи»

Ставлю себя на место Шатова - я бы не промолчал. Сказал бы что-нибудь покрепче, чтобы больше ко мне не совался. Кто он такой, чтобы предъявлять претензии?
Экс-полузащитник сборной России Олег Шатов вспомнил, как бывший одноклубник по «Анжи» Самуэль Это'О предъявлял ему претензии.
«Это было на сборах. У Это’О в «Анжи» был личный переводчик Филипп. Была товарищеская игра, Это’О, наверное, показалось, что я не хотел с ним играть, хотя я на поле сам принимаю решения, вижу ситуацию по-своему. Не отдал и не отдал, в следующий раз отдам.
Выиграли первый тайм 3:0, захожу в душ, думаю, сейчас помоюсь. Самуэль зовeт Филиппа, он заходит в душ. Я ему тогда ничего не стал говорить, в следующий раз пришлось ему отдать пас», – рассказал Шатов.
- Шатов и Это'О вместе выступали за «Анжи» с 2012 по 2013 год.
- Затем россиянин ушел в «Зенит», а камерунец – в «Челси».