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Шатов рассказал о конфликте с Это’О в «Анжи»

6 октября 2023, 15:56
5

Экс-полузащитник сборной России Олег Шатов вспомнил, как бывший одноклубник по «Анжи» Самуэль Это'О предъявлял ему претензии.

«Это было на сборах. У Это’О в «Анжи» был личный переводчик Филипп. Была товарищеская игра, Это’О, наверное, показалось, что я не хотел с ним играть, хотя я на поле сам принимаю решения, вижу ситуацию по-своему. Не отдал и не отдал, в следующий раз отдам.

Выиграли первый тайм 3:0, захожу в душ, думаю, сейчас помоюсь. Самуэль зовeт Филиппа, он заходит в душ. Я ему тогда ничего не стал говорить, в следующий раз пришлось ему отдать пас», – рассказал Шатов.

  • Шатов и Это'О вместе выступали за «Анжи» с 2012 по 2013 год.
  • Затем россиянин ушел в «Зенит», а камерунец – в «Челси».

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Источник: «Коммент.Шоу»
Россия. Премьер-лига Анжи Это'О Самуэль Шатов Олег
Комментарии (5)
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Давид59
1696599567
Ставлю себя на место Шатова - я бы не промолчал. Сказал бы что-нибудь покрепче, чтобы больше ко мне не совался. Кто он такой, чтобы предъявлять претензии?
Ответить
wlad wm--google
1696671158
Т. е Шатов ты признался, что куколд и овощ, раз промолчал и отдал?
Ответить
wlad wm--google
1696671195
**** надо было отмудохать
Ответить
wlad wm--google
1696671273
Niggera надо было отмудохать
Ответить
ABC--google
1696706748
А кто такой Зюпа?
Ответить
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