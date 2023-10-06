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    Шатов раскрыл размер самых больших премиальных в «Анжи»

    Экс-полузащитник сборной России Олег Шатов вспомнил, насколько щедрыми были бонусы в «Анжи», когда клубом владел Сулейман Керимов.

    «Какая была самая большая премия в махачкалинском «Анжи»? 40 тысяч евро, если я не ошибаюсь.

    За что? Обычные премиальные были по 20 тысяч евро, за какую-то игру нам дали двойные.

    По-моему, это был переходный год, у нас в каждом матче соперником был какой-то гранд, тогда нам и дали двойные премиальные.

    Что в «Анжи» было хорошо – премиальные получали все, даже люди, которые не попали в заявку, поэтому атмосфера там была что надо», – сказал Шатов.

    • Футболист выступал за «Анжи» с 2012 по 2013 год.
    • Затем он ушел в «Зенит».

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    Источник: «Коммент.Шоу»

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    06.10.2023 17:28
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +18039

      Garrincha58 8 часов назад

      развратили вас кривоножек потом и играть больше не стал

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