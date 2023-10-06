Шатов раскрыл размер самых больших премиальных в «Анжи»

Экс-полузащитник сборной России Олег Шатов вспомнил, насколько щедрыми были бонусы в «Анжи», когда клубом владел Сулейман Керимов.

«Какая была самая большая премия в махачкалинском «Анжи»? 40 тысяч евро, если я не ошибаюсь.

За что? Обычные премиальные были по 20 тысяч евро, за какую-то игру нам дали двойные.

По-моему, это был переходный год, у нас в каждом матче соперником был какой-то гранд, тогда нам и дали двойные премиальные.

Что в «Анжи» было хорошо – премиальные получали все, даже люди, которые не попали в заявку, поэтому атмосфера там была что надо», – сказал Шатов.