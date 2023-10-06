Шатов объяснил провал Манчини в «Зените»

Олег Шатов рассказал о периоде в «Зените», когда команду возглавлял Роберто Манчини.

«Манчини два раза не приходил на тренировки. Когда была пауза на сборные, мы смотрим – его нет, потом видим фотографии, что он где-то на пляже лежит.

Подрывает ли это отношение коллектива к тренеру? Если брать наш русский менталитет, то, думаю, да. Для нас важно, чтобы главный тренер был с командой, тем более для футболистов, которые не попадают в сборные, мотивированы, хотят играть.

Где настоящий Манчини? Думаю, что в «Манчестер Сити», сборной Италии. Мне казалось, что в Питере и в «Зените» ему было некомфортно. Страна, город, люди, которые его окружают, команда. Думаю, ему не нравилось.

По нему можно было понять, что он хочет уйти отсюда. Поэтому откуда у команды могли быть результаты? Вот их и не было.

Я категорически не согласен с формулировкой, что якобы мы с Дзюбой, Анюковым и Кержаковым портили коллектив, у меня вообще не было проблем, чтобы я был каким-то гадким утeнком.

Почему в «Зените» так решили? Так решил главный тренер [Манчини]. Почему он так сделал? Я считаю, что ему нужно было свои неудачи просто списать на кого-то другого.

Один человек может признать свои ошибки, а другой ищет возможности, как бы увильнуть. Я считаю, что это выглядело именно так.

Но с другой стороны я ему благодарен, что он честно сказал, не стал лукавить, что мы ему не нужны», – заявил Шатов.