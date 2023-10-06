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Шатов объяснил провал Манчини в «Зените»

6 октября 2023, 19:30
4

Олег Шатов рассказал о периоде в «Зените», когда команду возглавлял Роберто Манчини.

«Манчини два раза не приходил на тренировки. Когда была пауза на сборные, мы смотрим – его нет, потом видим фотографии, что он где-то на пляже лежит.

Подрывает ли это отношение коллектива к тренеру? Если брать наш русский менталитет, то, думаю, да. Для нас важно, чтобы главный тренер был с командой, тем более для футболистов, которые не попадают в сборные, мотивированы, хотят играть.

Где настоящий Манчини? Думаю, что в «Манчестер Сити», сборной Италии. Мне казалось, что в Питере и в «Зените» ему было некомфортно. Страна, город, люди, которые его окружают, команда. Думаю, ему не нравилось.

По нему можно было понять, что он хочет уйти отсюда. Поэтому откуда у команды могли быть результаты? Вот их и не было.

Я категорически не согласен с формулировкой, что якобы мы с Дзюбой, Анюковым и Кержаковым портили коллектив, у меня вообще не было проблем, чтобы я был каким-то гадким утeнком.

Почему в «Зените» так решили? Так решил главный тренер [Манчини]. Почему он так сделал? Я считаю, что ему нужно было свои неудачи просто списать на кого-то другого.

Один человек может признать свои ошибки, а другой ищет возможности, как бы увильнуть. Я считаю, что это выглядело именно так.

Но с другой стороны я ему благодарен, что он честно сказал, не стал лукавить, что мы ему не нужны», – заявил Шатов.

  • Манчини тренировал «Зенит» в сезоне-2017/18.
  • В РПЛ команда финишировала на 5-м месте.
  • Из Кубка России петербуржцы вылетели на стадии 1/16 финала, из Лиги Европы – в 1/8 финала.

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Источник: «Коммент.Шоу»
Россия. Премьер-лига Зенит Шатов Олег Манчини Роберто
Комментарии (4)
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serglider
1696612855
Надо понять, что футбольные "мэтры" сюда едут за бабками и ни чем больше! Поднимать российский футбол до международного уровня никто из них НЕ БУДЕТ! Это давно нужно было понять руководству РПЛ и вкладывать в российскую тренерскую школу, готовя отечественных тренеров, а не приглашать заезжих варягов.
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Эдвард-Хазанов-vkontakte
1696614127
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ilichkadr
1696614575
Олежка, ты глупыш...............
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