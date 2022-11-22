Олег Шатов - статистика
#27 | Полузащитник
|Имя
|Олег
|Отчество
|Александрович
|Фамилия
|Шатов
|Команда
|Урал
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|29 июля 1990 (32 года)
|Рост
|173
|Вес
|64
Стоимость:
€ 500
тыс
|Имя
|Олег
|Отчество
|Александрович
|Фамилия
|Шатов
|Команда
|Урал
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|29 июля 1990 (32 года)
|Рост
|173
|Вес
|64
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Урал
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|26.11.2022
|Был в запасе
|Торпедо (Москва)
|1:2
|Урал (Екатеринбург)
|22.11.2022
|60' -90'
|Урал (Екатеринбург)
|0:0
(5:4)п
|ЦСКА (Москва)