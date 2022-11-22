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    Олег Шатов - статистика

    #27 | Полузащитник
    Имя Олег
    Отчество Александрович
    Фамилия Шатов
    Команда Урал
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 29 июля 1990 (32 года)
    Рост 173
    Вес 64
    Стоимость:
    € 500
    тыс
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    14.02.2023 Был в запасе Зенит 1:1 Урал Товарищеские матчи
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Урал 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    26.11.2022 Был в запасе Торпедо (Москва) 1:2 Урал (Екатеринбург)
    22.11.2022 60' -90' Урал (Екатеринбург) 0:0
    (5:4)п    		 ЦСКА (Москва)
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