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Расписание матчей
FONBET Кубок России 2026/2027
Урал - ЦСКА
Урал - ЦСКА: обзор матча 22 ноября 2022
Урал
22.11.2022, вторник, 15:00
Россия. Кубок, группа D, 5 тур
0 : 0
Счет по пенальти – 5 : 4
Завершен
ЦСКА
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Урал - ЦСКА
ГОЛ!
С. Бегич
5:4
Пенальти не реализован!
Н. Ермаков
Пенальти не реализован!
Е. Татаринов
ГОЛ!
Ф. Чалов
4:4
ГОЛ!
Л. Гогличидзе
4:3
ГОЛ!
В. Мендес
3:3
ГОЛ!
Л. Ранджелович
3:2
ГОЛ!
В. Яковлев
2:2
ГОЛ!
Ю. Газинский
2:1
ГОЛ!
М. Гайич
1:1
ГОЛ!
О. Шатов
1:0
Пенальти не реализован!
Мойзес
Желтая карточка
М. Бевеев
90'
+2
86'
Замена
В. Мендес
️️️️
С. Зделар
84'
Травма
С. Зделар
Замена
Л. Гогличидзе
️️️️
Э. Бикфалви
82'
81'
Замена
В. Яковлев
️️️️
И. Обляков
70'
Замена
Ф. Чалов
️️️️
А. Заболотный
70'
Замена
Г. Щенников
️️️️
Б. Зайнутдинов
Замена
О. Шатов
️️️️
А. Егорычев
60'
Замена
Е. Татаринов
️️️️
Ф. Сунгатулин
46'
32'
Желтая карточка
В. Роша
30'
Желтая карточка
Н. Ермаков
Желтая карточка
Ф. Сунгатулин
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Урал
1
Илья Помазун
ВР
25
Эмерсон
ЦЗ
2
Силвие Бегич
ЦЗ
15
Денис Кулаков
ПЗ
22
Мингиян Бевеев
ПЗ
6
Фаниль Сунгатулин
ОП
75
Ибрахима Сиссе
ОП
5
Андрей Егорычев
ЦП
18
Юрий Газинский
ЦП
10
Эрик Бикфалви
АП
77
Лазар Ранджелович
ПВ
Главный тренер
Виктор Гончаренко
ЦСКА
49
Владислав Тороп
ВР
27
Мойзес
ЛЗ
4
Виллиан Роша
ЦЗ
14
Кирилл Набабкин
ПЗ
22
Милан Гайич
ПЗ
14
Саша Зделар
ОП
16
Максим Мухин
ОП
19
Никита Ермаков
АП
19
Бахтиер Зайнутдинов
АП
10
Иван Обляков
АП
91
Антон Заболотный
ЦФ
Главный тренер
Владимир Федотов
Урал
1
Давыд Алексеев
ВР
3
Лео Гогличидзе
ЛЗ
94
Илья Быковский
ЛЗ
24
Егор Филипенко
ЦЗ
93
Алексей Герасимов
ЦЗ
46
Артем Мамин
ЦЗ
14
Юрий Железнов
ЛВ
27
Олег Шатов
ЦП
10
Евгений Татаринов
ЦФ
ЦСКА
45
Данила Боков
ВР
35
Игорь Акинфеев
ВР
42
Георгий Щенников
ЛЗ
3
Бруно Фукс
ЦЗ
90
Матвей Лукин
ЦЗ
17
Дмитрий Каптилович
ЦЗ
5
Виктор Мендес
ОП
41
Егор Ушаков
ПВ
14
Владислав Яковлев
ЦФ
63
Федор Чалов
ЦФ
4-2-2-2
1
Помазун
15
Кулаков
25
Эмерсон
2
Бегич
22
Бевеев
6
Сунгатулин
75
Сиссе
5
Егорычев
18
Газинский
10
Бикфалви
77
Ранджелович
4-2-3-1
49
Тороп
22
Гайич
14
Набабкин
4
Роша
27
Мойзес
14
Зделар
16
Мухин
19
Зайнутдинов
10
Обляков
19
Ермаков
91
Заболотный
10
Бикфалви
3
Гогличидзе
3
Гогличидзе
10
Бикфалви
5
Егорычев
27
Шатов
27
Шатов
5
Егорычев
6
Сунгатулин
10
Татаринов
10
Татаринов
6
Сунгатулин
19
Зайнутдинов
42
Щенников
42
Щенников
19
Зайнутдинов
14
Зделар
5
Мендес
5
Мендес
14
Зделар
10
Обляков
14
Яковлев
14
Яковлев
10
Обляков
91
Заболотный
63
Чалов
63
Чалов
91
Заболотный
Остались в запасе
Урал
ЦСКА
1
Давыд Алексеев
ВР
94
Илья Быковский
ЛЗ
24
Егор Филипенко
ЦЗ
93
Алексей Герасимов
ЦЗ
46
Артем Мамин
ЦЗ
14
Юрий Железнов
ЛВ
Главный тренер
Виктор Гончаренко
45
Данила Боков
ВР
35
Игорь Акинфеев
ВР
3
Бруно Фукс
ЦЗ
90
Матвей Лукин
ЦЗ
17
Дмитрий Каптилович
ЦЗ
41
Егор Ушаков
ПВ
Главный тренер
Владимир Федотов
Остались в запасе
1
Давыд Алексеев
ВР
94
Илья Быковский
ЛЗ
24
Егор Филипенко
ЦЗ
93
Алексей Герасимов
ЦЗ
46
Артем Мамин
ЦЗ
14
Юрий Железнов
ЛВ
Остались в запасе
45
Данила Боков
ВР
35
Игорь Акинфеев
ВР
3
Бруно Фукс
ЦЗ
90
Матвей Лукин
ЦЗ
17
Дмитрий Каптилович
ЦЗ
41
Егор Ушаков
ПВ
Главный тренер
Виктор Гончаренко
Главный тренер
Владимир Федотов
Статистика матча Урал - ЦСКА
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Урал
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Урал
- : -
30.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Урал
1 : 1
26.11.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Уфа
0 : 2
22.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Урал
2 : 0
08.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Сочи
0 : 2
01.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Челябинск
1 : 3
25.10.2026
Урал
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 16 тур
ЦСКА
- : -
28.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 6 тур
Акрон
0 : 1
24.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
1 : 2
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Информация о матче
Главный судья:
Артем Чистяков
(Азов)
Помощники судьи:
Алексей Ширяев
Сергей Каруненко
Дополнительные помощники:
VAR – Иван Сиденков; AVAR – Николай Еремин
Резервный судья:
Артем Смолин
Инспектор:
Юрий Баскаков
Стадион:
Екатеринбург Арена
Где смотреть матч:
Матч Премьер
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