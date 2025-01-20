Тренер вратарей «Зенита» рассказал о состоянии Михаила Кержакова

Тренер вратарей «Зенита» Юрий Жевнов высказался о работе команды на тренировочных сборах в Катаре.

– Юрий Владимирович, позади первая неделя сборов. Как она прошла для вратарской бригады?

– Прошла тяжело, так же, как и для полевых игроков. Первая неделя – самая тяжелая после такого длительного перерыва. Но ребята молодцы, терпят. В принципе, сейчас всем игрокам тяжело.

– В первую неделю сборов, даже на первых тренировках, вратари принимали участие в упражнениях для полевых футболистов. Насколько для них полезен этот опыт?

– Когда есть возможность, мы всегда включаем их в квадраты, в различные игровые упражнения, чтобы они играли ногами. Другими способами это не смоделировать – ситуацию, когда есть давление от игроков. Считаю, что это было очень полезно, хотя и непросто, тем более на первой неделе.

– Михаил Кержаков пропустил большую часть осенней части сезона. Каково его состояние? Он работает в общей группе без ограничений?

– Нет, ограничения есть, но с каждым днем их становится все меньше и меньше. Мишу мы бережем, всегда спрашиваем о его самочувствии, и если что-то есть, он нам сразу говорит.

С каждым разом, с каждым днем мы добавляем ему нагрузку, и сегодня он участвовал даже в игре в аквариум, хотя до этого момента мы его от этого упражнения освобождали. С каждым днем он чувствует себя все лучше и лучше.