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    • Тренер вратарей «Зенита» рассказал о состоянии Михаила Кержакова

    Тренер вратарей «Зенита» рассказал о состоянии Михаила Кержакова

    Тренер вратарей «Зенита» Юрий Жевнов высказался о работе команды на тренировочных сборах в Катаре.

    – Юрий Владимирович, позади первая неделя сборов. Как она прошла для вратарской бригады?

    – Прошла тяжело, так же, как и для полевых игроков. Первая неделя – самая тяжелая после такого длительного перерыва. Но ребята молодцы, терпят. В принципе, сейчас всем игрокам тяжело.

    – В первую неделю сборов, даже на первых тренировках, вратари принимали участие в упражнениях для полевых футболистов. Насколько для них полезен этот опыт?

    – Когда есть возможность, мы всегда включаем их в квадраты, в различные игровые упражнения, чтобы они играли ногами. Другими способами это не смоделировать – ситуацию, когда есть давление от игроков. Считаю, что это было очень полезно, хотя и непросто, тем более на первой неделе.

    Михаил Кержаков пропустил большую часть осенней части сезона. Каково его состояние? Он работает в общей группе без ограничений?

    – Нет, ограничения есть, но с каждым днем их становится все меньше и меньше. Мишу мы бережем, всегда спрашиваем о его самочувствии, и если что-то есть, он нам сразу говорит.

    С каждым разом, с каждым днем мы добавляем ему нагрузку, и сегодня он участвовал даже в игре в аквариум, хотя до этого момента мы его от этого упражнения освобождали. С каждым днем он чувствует себя все лучше и лучше.

    • 37-летний Михаил Кержаков в этом сезоне не играл. В 14 матчах он оставался на скамейке запасных, а затем получил надрыв боковой связки и повреждение крестообразной.
    • Контракт голкипера с «Зенитом» рассчитан до лета 2025 года.

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    Источник: официальный сайт «Зенита»

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    20.01.2025 15:49
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