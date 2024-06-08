Жевнов объяснил, почему в сборной России только один игрок «Зенита»

Тренер вратарей «Зенита» Юрий Жевнов прокомментировал минимальное представительство клуба в сборной России. На июньский сбор был вызван только форвард Иван Сергеев.

– Почему в сборной только один россиянин из «Зенита»?

– Мне сложно сказать. Видимо, нашим россиянам надо больше работать, доказывать и заслуживать вызова в сборную.

– Но ведь кандидаты в «Зените» есть: Андрей Мостовой, Вячеслав Караваев.

– Может, дело в том, что они оба проводили в этом сезоне недостаточно времени на поле. У обоих были повреждения. Может, поэтому они сейчас и вне списка сборной.

– Это плохая тенденция?

– Скажу так: если бы наши ребята получали меньше травм, на Беларусь был бы вызван не только Ваня.