Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Евро-2024 Матчи Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
Евро-2024 Кубок Америки РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете финал Лиги чемпионов по фото?
    Угадаете финал Лиги чемпионов по фото?
    2 Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    3 Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    • Главная
    • Новости
    • Жевнов объяснил, почему в сборной России только один игрок «Зенита»

    Жевнов объяснил, почему в сборной России только один игрок «Зенита»

    Тренер вратарей «Зенита» Юрий Жевнов прокомментировал минимальное представительство клуба в сборной России. На июньский сбор был вызван только форвард Иван Сергеев.

    – Почему в сборной только один россиянин из «Зенита»?

    – Мне сложно сказать. Видимо, нашим россиянам надо больше работать, доказывать и заслуживать вызова в сборную.

    – Но ведь кандидаты в «Зените» есть: Андрей Мостовой, Вячеслав Караваев.

    – Может, дело в том, что они оба проводили в этом сезоне недостаточно времени на поле. У обоих были повреждения. Может, поэтому они сейчас и вне списка сборной.

    – Это плохая тенденция?

    – Скажу так: если бы наши ребята получали меньше травм, на Беларусь был бы вызван не только Ваня.

    • «Зенит» выиграл 6 последних сезонов РПЛ.
    • В минувшем сезоне команда оформила требл.
    • Сергеев накануне вышел на замену в товарищеском матче с Беларусью на 62-й минуте (4:0).

    Новости по теме
    Подробности переговоров «Зенита» и «Краснодара» по Кордобе 6
    Медведев назвал самый популярный клуб РПЛ 9
    «Спартак» и еще 8 потенциальных соперников «Зенита» по летнему товарищескому турниру 4
    Источник: «Чемпионат»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 13:14
    Рекомендуем
    Комментарии (0)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+