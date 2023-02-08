Тренер «Зенита» назвал лучшего вратаря России: «Однозначно первый номер. Летом нужно уезжать в топ-чемпионат»

Тренер вратарей «Зенита» Юрий Жевнов считает голкипера «Краснодара» Матвея Сафонова лучшим вратарем России.

– Андрей Аршавин считает: если «Зениту» и выходить на российский рынок, то только за Сафоновым. Согласны?

– Сафонов – однозначный первый номер в России. На мой взгляд, после этого сезона ему нужно уезжать в топовый чемпионат. Он будет прогрессировать и в РПЛ, но в Европе скачок будет резче.

Я не буду называть фамилии, но слежу за некоторыми вратарями РПЛ. Помимо Матвея, есть несколько ребят, которые могут удивить. Хорошая вторая часть этого сезона, стабильность – в следующем, и все – это вратарь нового статуса.

Это не означает, что вратари, за которыми я слежу, обязательно окажутся в «Зените». Но в России – и не в «Зените» – есть не только Сафонов.

Игрок – самый дорогой вратарь России (15 миллионов евро).

У Сафонова в сезоне РПЛ 17 матчей, 29 пропущенных голов.

Сафонов – воспитанник «Краснодара».

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