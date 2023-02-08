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    Тренер «Зенита» назвал лучшего вратаря России: «Однозначно первый номер. Летом нужно уезжать в топ-чемпионат»

    Тренер вратарей «Зенита» Юрий Жевнов считает голкипера «Краснодара» Матвея Сафонова лучшим вратарем России.

    Андрей Аршавин считает: если «Зениту» и выходить на российский рынок, то только за Сафоновым. Согласны?

    – Сафонов – однозначный первый номер в России. На мой взгляд, после этого сезона ему нужно уезжать в топовый чемпионат. Он будет прогрессировать и в РПЛ, но в Европе скачок будет резче.

    Я не буду называть фамилии, но слежу за некоторыми вратарями РПЛ. Помимо Матвея, есть несколько ребят, которые могут удивить. Хорошая вторая часть этого сезона, стабильность – в следующем, и все – это вратарь нового статуса.

    Это не означает, что вратари, за которыми я слежу, обязательно окажутся в «Зените». Но в России – и не в «Зените» – есть не только Сафонов.

    • Игрок – самый дорогой вратарь России (15 миллионов евро).
    • У Сафонова в сезоне РПЛ 17 матчей, 29 пропущенных голов.
    • Сафонов – воспитанник «Краснодара».

    ЛЧ и РПЛ возвращаются после зимней паузы совсем скоро. Следите за главными матчами с фрибетом в 2000 рублей!

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    Источник: Sports.ru

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    Сегодня, 18:14
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +403

      НикКин 1 час назад

      Ну нету сейчас в нашем футболе вратарей достойных нету и все их потолки клубы европы во второй половине турнирной таблицы

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +801

      (Меня за банили) 1 час назад

      Сафонов мне нравится. Правда стабильности оочень не хватает.

      1
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      ...
      Рейтинг: +13057

      Алексей З > (Меня за банили) 1 час назад

      Это ты ?

      0
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      Рейтинг: +13057

      Алексей З > 1 час назад

      Какой нахрен Сафонов , Саня Селехов номер один в России.
      Одним понты не дают правду сказать , другим нельзя , газпром не разрешает.

      1
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      Рейтинг: +801

      (Меня за банили) > Алексей З 50 минут назад

      Да, енто я!

      0
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      Рейтинг: +801

      (Меня за банили) > Алексей З 48 минут назад

      Соглашусь от части. Последнии месяцы Селихов на высоте и держит планку. Следующий сезон надо проводить ровно иначе качели.

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      Рейтинг: +13057

      Алексей З > (Меня за банили) 1 минуту назад

      Ты что шифруешься ? на ушко , как тебя зовут ?

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