В «Зените» отреагировали на информацию об уходе Жевнова

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак не подтвердил скорый уход тренера вратарей Юрия Жевнова.
– Прокомментируйте информацию о том, что Юрий Жевнов может покинуть тренерский штаб.
– По слухам: даже не знаю, откуда они берутся и кто их публикует. В первый раз об этом слышу, удивился этому вопросу. Никаких разговоров абсолютно нет. До меня это не доходило, как и до руководства. Для меня эта новость непонятная.
- Жевнов завершил игровую карьеру в 2016 году.
- В качестве игрока Юрий дважды бра РПЛ с «Зенитом».
- 44-летний тренер работает в «Зените» с 2018 года.
Источник: официальный сайт «Зенита»