В «Зените» отреагировали на информацию об уходе Жевнова

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак не подтвердил скорый уход тренера вратарей Юрия Жевнова.

– Прокомментируйте информацию о том, что Юрий Жевнов может покинуть тренерский штаб.

– По слухам: даже не знаю, откуда они берутся и кто их публикует. В первый раз об этом слышу, удивился этому вопросу. Никаких разговоров абсолютно нет. До меня это не доходило, как и до руководства. Для меня эта новость непонятная.