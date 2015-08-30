Бубнов: «Ход матча «Урала» и «Терека» был похож на договорной»

Эксперт Александр Бубнов прокомментировал матч седьмого тура РФПЛ «Урал» – «Терек» (3:3). Специалист считает, что многие вопросы после игры остались без ответа.

«До игры я получил сообщение о том, что встреча будет носить договорной характер. Сама игра эти подозрения не отмела. Я, не имея доказательств, не могу заявить, что«Урал» и «Терек» сыграли договорняк, но сам ход матча был на него похож. И вообще, нужно разбираться не с самим матчем, а тем, что ему предшествовало. У меня есть опыт работы в комитете по договорным матчам, я эти все движения знаю. Почему внезапно уехал Виктор Гончаренко? Почему букмекеры дали такие необычные коэффициенты? Почему в заявке на игру не оказалось белорусов Юрия Жевнова и Александра Мартыновича?

Понятно было, что после всей той шумихи, что поднялась в прессе, скорее всего, «Терек» не выиграет. Эта головная боль никому не нужна была. Те, кто организовывал игру, нашли способ, как договориться и избежать скандала. Возможно, решили сыграть честно. Но просто так букмекеры такие коэффициенты не будут ставить, а тренер — уезжать из команды без объяснений. Зато сейчас могут сказать, что грозненцы не победили, значит, и договорняков у нас нет. Есть! По большому счету этим уже должны заниматься правоохранительные органы», – считает Бубнов.