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  • Бубнов: «Ход матча «Урала» и «Терека» был похож на договорной»

Бубнов: «Ход матча «Урала» и «Терека» был похож на договорной»

30 августа 2015, 10:53
11

Эксперт Александр Бубнов прокомментировал матч седьмого тура РФПЛ «Урал» – «Терек» (3:3). Специалист считает, что многие вопросы после игры остались без ответа.

«До игры я получил сообщение о том, что встреча будет носить договорной характер. Сама игра эти подозрения не отмела. Я, не имея доказательств, не могу заявить, что«Урал» и «Терек» сыграли договорняк, но сам ход матча был на него похож. И вообще, нужно разбираться не с самим матчем, а тем, что ему предшествовало. У меня есть опыт работы в комитете по договорным матчам, я эти все движения знаю. Почему внезапно уехал Виктор Гончаренко? Почему букмекеры дали такие необычные коэффициенты? Почему в заявке на игру не оказалось белорусов Юрия Жевнова и Александра Мартыновича?

Понятно было, что после всей той шумихи, что поднялась в прессе, скорее всего, «Терек» не выиграет. Эта головная боль никому не нужна была. Те, кто организовывал игру, нашли способ, как договориться и избежать скандала. Возможно, решили сыграть честно. Но просто так букмекеры такие коэффициенты не будут ставить, а тренер — уезжать из команды без объяснений. Зато сейчас могут сказать, что грозненцы не победили, значит, и договорняков у нас нет. Есть! По большому счету этим уже должны заниматься правоохранительные органы», – считает Бубнов.

Источник: Sportbox.ru
Россия. Премьер-лига Ахмат Урал Жевнов Юрий Мартынович Александр Гончаренко Виктор Бубнов Александр
Комментарии (11)
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Костя-ФК Барселона
1440923599
По поводу Гончаренко согласен, его также и в прошлом году из Кубани уволили
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Faith
1440927905
Почему бомбардир поднял эту тему? Один раз мы видели эту тему, есть и другие интересные темы
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Abrekkk
1440934411
бомбардир, вам больше не оч чем писать да? Или доги катают только урал и терек? Все катают бл...яшка
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ФОКС АРМЕЙСКИЙ
1440938623
так то терек самая продажная команда чемпионата!только поэтому они и не вылетают))))
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Аланский патриот
1440939551
А какой смысл Уралу и Тереку играть договорняк вообще, кроме того чтоб заработать на букмекерской ставке?
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КРЕПОСТЬ ГРОЗНЫЙ
1440939557
Пропало мое уважение к бубну.
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Smoking_dog
1440942584
Бубен всегда говорит правду,да бывает смешным и немного диковатым,но вот кто-кто а что касается разборов матчей,лучшего и не сыскать.А ещё его слова подтверждают наплыв тролей защищающих терек на футбольных ресурсах,подготовленных специально по этому случаю,и это видно не вооружённым взглядом
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