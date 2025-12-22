Червиченко: «Зенит» может вернуть золотые медали за счет административных действий или большого везения»

Бывший президент «Спартака» и «Химок» Андрей Червиченко считает, что «Зенит» бьется за новые трофеи со старыми амбициями.

«Семак устал от «Зенита», а «Зенит» – от Семака. Пока они это не поймут, успеха не будет.

За счeт каких-то административных действий или большого везения «Зенит», конечно, может вернуть золотые медали. Но в последние два года видно, что это уже не тот лидер, который бы сносил всех долгое время.

Сейчас это клуб, который со старыми амбициями бьeтся за новые трофеи. У них совсем не получается», – сказал Червиченко.