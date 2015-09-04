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    Панюков: «Для меня главное – играть»

    Нападающий Андрей Панюков рассказал почему он оказался в «Аяччо», который выступает во французской Лиге 2. Игрок подчеркнул, что при успешной игре и наличии приглашения клуб не будет препятствовать его переходу в более сильную команду.

    «Да мне главное – играть. А во всех трансферных вопросах могу доверять Сарсании. Он в этом плане дядя с большим опытом. Посовещались и приняли решение, что лучше идти играть в «Аяччо». Если всe будет хорошо, зимой могу перейти в клуб из Лиги 1.

    Довелось слышать, что ушел в команду-аутсайдер, еще и в первую лигу. Но я тут потренировался и скажу, что «Аяччо» вполне мог бы бороться со второй половиной российской Премьер-Лиги. Так что меня уровень устраивает. А условия контракта таковы, что, если меня захочет в зимнее окно забрать клуб из Лиги 1, «Аяччо» отпустит.

    Тренер действительно рассматривает меня как игрока основного состава. И самое главное, он мною доволен. А дальше будет видно», – рассказал Панюков.

    Источник: «Советский спорт»

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    04.09.2015 08:38
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    Комментарии (3)
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    Дагыстанец
    1441346125
    Корсика море горы и футбол между делом
    Ответить
    red-white fox
    1441349727
    Хоть кто-то хочет играть, а не деньги с лавки получать
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    ologreds
    1694997248
    numo441268
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