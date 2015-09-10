Панюков: «Лучше играть за тысячу в Португалии или Словакии, нежели сидеть за полмиллиона в Премьер-лиге»

Экс-нападающий «Динамо» Андрей Панюков, перешедший в клуб французской Лиги 2 «Аяччо» считает, что молодым футболистам не нужно бояться пробовать себя в зарубежных чемпионатах, пусть даже и более слабых, чем российских.

«Мой пример показывает, что не нужно бояться уезжать в другие чемпионаты, пусть даже и слабее, чем российский. Считаю, что из Литвы гораздо проще уехать в ведущие европейские чемпионаты, чем из России. В «Атлантасе» мне доверяли, предоставляли большое количество игрового времени, я регулярно забивал. От чемпионата Литвы у меня остались только самые хорошие впечатления.

Лучше играть за тысячу евро в какой-нибудь Португалии или Словакии, нежели сидеть за полмиллиона в премьер-лиге. Играя в Европе, больше шансов, что тебя заметят и куда-нибудь пригласят. А вообще каждый выбирает то, что хочет», – считает Панюков.