«Бордо» утратит профессиональный статус

Известный клуб «Бордо» будет лишен профессионального статуса.

По сведениям СМИ, французский клуб сообщил Федерации футбола Франции, что принял решение отказаться от профессионального статуса. «Бордо» больше не имеет возможности выплачивать зарплаты игрокам и персоналу команды.

В минувшем сезоне сумма зарплат всех представителей клуба составила 25 миллионов евро. А убыток – 40 миллионов евро. Лишение профессионального статуса «Бордо» приведет к аннулированию всех контрактов с футболистами. Также будет закрыт тренировочный центр.