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«Бордо» утратит профессиональный статус

25 июля 2024, 22:24
3

Известный клуб «Бордо» будет лишен профессионального статуса.

По сведениям СМИ, французский клуб сообщил Федерации футбола Франции, что принял решение отказаться от профессионального статуса. «Бордо» больше не имеет возможности выплачивать зарплаты игрокам и персоналу команды.

В минувшем сезоне сумма зарплат всех представителей клуба составила 25 миллионов евро. А убыток – 40 миллионов евро. Лишение профессионального статуса «Бордо» приведет к аннулированию всех контрактов с футболистами. Также будет закрыт тренировочный центр.

  • В завершившемся сезоне «Бордо» выступал в Лиге 2. Коллектив занял 12-ю позицию.
  • Ранее клуб был отправлен в третий дивизион.
  • «Бордо» 6 раз выигрывал чемпионат Франции.
  • Ранее за команду играли Зинедин Зидан, Дидье Дешам, Малком, Алексей Смертин и Эрик Кантона.

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Источник: Sud Ouest
Франция. Лига 2 Бордо
Комментарии (3)
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Parham
1721935639
Хахааааа! Уже и Гейропа начинает гнить!
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k611
1721939047
Печально. Клуб с именем уходит в историю
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