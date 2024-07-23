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«Бордо» переведут в третий дивизион

23 июля 2024, 15:22

«Бордо» объявил, что согласился на перевод в третий дивизион Франции из-за финансовых проблем. Клуб отказался подавать апелляцию на решение контролирующего органа.

При этом «Бордо» все равно должен будет раскрыть финансовому регулятору детали своего бюджета на следующий сезон. В противном случае «Бордо» может грозить понижение в четвертую или пятую по силе лигу.

  • В минувшем сезоне Лиги 2 «Бордо» занял 12-е место, набрав 51 очко.
  • Ранее неудачно завершилась сделка по продаже клуба американской группе Fenway Sports Group, которой принадлежит «Ливерпуль».

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Источник: страница «Бордо» в соцсети X
Франция. Лига 2 Бордо
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