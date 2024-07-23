«Бордо» переведут в третий дивизион

«Бордо» объявил, что согласился на перевод в третий дивизион Франции из-за финансовых проблем. Клуб отказался подавать апелляцию на решение контролирующего органа.
При этом «Бордо» все равно должен будет раскрыть финансовому регулятору детали своего бюджета на следующий сезон. В противном случае «Бордо» может грозить понижение в четвертую или пятую по силе лигу.
- В минувшем сезоне Лиги 2 «Бордо» занял 12-е место, набрав 51 очко.
- Ранее неудачно завершилась сделка по продаже клуба американской группе Fenway Sports Group, которой принадлежит «Ливерпуль».
Источник: страница «Бордо» в соцсети X