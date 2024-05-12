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    Чемпион Франции-1995/96 вернулся в Лигу 1

    По итогам матчей 37-го тура Лиги 2 «Осер» обеспечил себе повышение в Лигу 1 на следующий сезон.

    Команда набрала 71 очко и за тур до финиша гарантировал себе первую позицию.

    Второе место, которое также дает право на выход в Лигу 1, занимает «Анже» с 67 очками. Третьим идет «Сент-Этьен» с 65 баллами.

    Четвертое место занимает «Париж» с 58 очками, следом идут «Родез» (57) и «Кан» (55). Команды, которые займут места с 3-го по 5-е, попадут в стыковые матчи.

    • «Осер» играл в Лиге 1 в сезоне-2022/23, но сразу же вылетел. Ранее команда 10 лет подряд выступала в Лиге 2, начиная с сезона-2012/13.
    • «Осер» побеждал в чемпионате Франции в сезоне-1995/96.

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    Источник: «Бомбардир»

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    12.05.2024 17:29
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    Комментарии (1)
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    Боров навоз
    1715545888
    Осер выдаст всем просер! В следующем сезоне.
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