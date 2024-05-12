Чемпион Франции-1995/96 вернулся в Лигу 1

По итогам матчей 37-го тура Лиги 2 «Осер» обеспечил себе повышение в Лигу 1 на следующий сезон.

Команда набрала 71 очко и за тур до финиша гарантировал себе первую позицию.

Второе место, которое также дает право на выход в Лигу 1, занимает «Анже» с 67 очками. Третьим идет «Сент-Этьен» с 65 баллами.

Четвертое место занимает «Париж» с 58 очками, следом идут «Родез» (57) и «Кан» (55). Команды, которые займут места с 3-го по 5-е, попадут в стыковые матчи.