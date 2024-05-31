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  • Во Франции арестовали 18-летнего чеченца по подозрению в подготовке теракта на Олимпиаде

Во Франции арестовали 18-летнего чеченца по подозрению в подготовке теракта на Олимпиаде

31 мая 2024, 22:32
3

Французская полиция задержала 18-летнего гражданина России чеченского происхождения. По версии следствия, молодой человек готовил теракт на стадионе «Сент-Этьена» во время Олимпиады.

Жертвами нападения должны были стать зрители и полицейские. Подозреваемого задержали дома. В телефоне россиянина обнаружили видеоролики про арену. Также найдена переписка с людьми, связанными с ИГИЛ (запрещенная в России террористическая организация).

Задержанный отрицает намерение совершить теракт. Он сейчас под стражей.

  • Предполагаемый преступник прибыл во Францию в прошлом году с родителями.

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Источник: RMC Sport
Франция. Лига 2 Россия. Премьер-лига Сент-Этьен
Комментарии (3)
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subbotaspartak
1717222035
Он из Ахмата? иначе это новости Чечни, а точнее Франции
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alefreddy
1717223665
сейчас раздуют из нечего а потом ошибочка вышла
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