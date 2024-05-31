Во Франции арестовали 18-летнего чеченца по подозрению в подготовке теракта на Олимпиаде

Французская полиция задержала 18-летнего гражданина России чеченского происхождения. По версии следствия, молодой человек готовил теракт на стадионе «Сент-Этьена» во время Олимпиады.
Жертвами нападения должны были стать зрители и полицейские. Подозреваемого задержали дома. В телефоне россиянина обнаружили видеоролики про арену. Также найдена переписка с людьми, связанными с ИГИЛ (запрещенная в России террористическая организация).
Задержанный отрицает намерение совершить теракт. Он сейчас под стражей.
- Предполагаемый преступник прибыл во Францию в прошлом году с родителями.
Источник: RMC Sport