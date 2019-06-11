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Виталий Кафанов
Новости
Виталий Кафанов - новости
Россия
24 мая 1960 (66)
Тренер
Статистика
Новости
Кафанов отреагировал на 4-е место Сафонова в рейтинге лучших вратарей мира
27 октября
Кафанов объяснил, почему не считает Сафонова основным претендентом на приз лучшему вратарю года
2 октября
1
В сборной России объяснили выбор вратарей на товарищеские матчи
15 сентября
3
ЦСКА уличили в «огромной» кадровой ошибке
14 июня
7
У тренера сборной России одновременно было три жены
11 июня
19
Кафанов объяснил, почему Сафонов пропустил гол в финале ЛЧ
31 мая
6
Кафанов будет заниматься в ЦСКА не вратарями
30 мая
13
Названы шесть членов тренерского штаба ЦСКА в следующем сезоне
29 мая
13
Кафанов получил должность в топ-клубе РПЛ
29 мая
10
Кафанов оценил игру Сафонова в полуфинале Лиги чемпионов
8 мая
1
Анализ игры Сафонова против «Баварии» от Кафанова
30 апреля
1
Кафанов объяснил, почему Сафонов стал основным вратарем «ПСЖ»
3 апреля
1
В сборной России объяснили, почему взяли в состав 5 вратарей
27 марта
6
В сборной России объяснили вызов пяти вратарей
20 марта
5
Кафанов одним словом описал игру Сафонова против «Челси»
18 марта
Кафанов оригинально объяснил успехи Сафонова и Хайкина в Лиге чемпионов
27 февраля
1
Кафанов оценил игру Сафонова против «Монако» в стыках Лиги чемпионов
26 февраля
Кафанов назвал трех российских вратарей лучшими в мире
21 февраля
Тренер вратарей сборной России оценил вклад Сафонова в победу «ПСЖ» в Ле Классик
9 февраля
Кафанов: «Во всех последних матчах «ПСЖ» набирал очки благодаря мастерству Сафонова»
2 февраля
6
Кафанов ответил, стал ли Сафонов основным вратарем «ПСЖ»
29 января
Кафанов назвал лучшего российского вратаря в 2025 году: «С небольшим преимуществом»
2025.12.26 00:31
4
Кафанов возглавит «Рубин» только до лета – известно, кто его заменит
2025.12.24 17:01
6
Вариант с тренером сборной России во главе «Рубина» назвали «крайне сомнительным»
2025.12.24 09:24
2
Известен главный кандидат на пост тренера «Рубина» – он работает в сборной России
2025.12.23 23:02
6
«Откололся кусочек кости, после чего он отразил 2 удара»: подробности травмы Сафонова
2025.12.20 19:39
5
Кафанов описал Сафонова двумя словами после его блестящей серии пенальти
2025.12.18 16:18
3
Топ-3 самых стабильных российских вратарей в 2025 году по версии Кафанова
2025.12.16 17:05
1
Тренер сборной России сравнил Сафонова и Шевалье по игре ногами
2025.12.14 20:02
1
Кафанов оценил игру Сафонова против «Метца»
2025.12.14 10:15
2
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