В сборной России объяснили вызов пяти вратарей

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов объяснил включение пяти вратарей в окончательный состав национальной команды.
В состав на сбор и товарищеские матчи в марте вошли Матвей Сафонов («Пари Сен-Жермен»), Денис Адамов («Зенит»), Антон Митрюшкин («Локомотив»), Станислав Агкацев («Краснодар»), Максим Бориско («Балтика»).
«Во-первых, решили оставить всех вратарей из расширенного списка, потому что все пятеро играют в этом году стабильно хорошо. Выделить кого-то очень сложно. Во-вторых, есть два варианта использования голкиперов в этих матчах. Трое из них ещe ни разу не выходили на поле в составе сборной. Есть желание дать по возможности кому-то из них дебютировать на этом мартовском сборе.
Окончательное решение будет принято в течение двух-трeх дней после обсуждения с главным тренером Валерием Георгиевичем Карпиным», – сказал Кафанов.
- 27 марта Россия в Краснодаре сыграет с Никарагуа, начало – в 19:30 мск. 31 марта в Санкт-Петербурге национальная команда встретится с Мали, начало – в 20:00 мск.
- Россия занимает 36-е место в рейтинге ФИФА, Никарагуа – 131-е, Мали – 54-е.