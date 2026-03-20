В сборной России объяснили вызов пяти вратарей

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов объяснил включение пяти вратарей в окончательный состав национальной команды.

В состав на сбор и товарищеские матчи в марте вошли Матвей Сафонов («Пари Сен-Жермен»), Денис Адамов («Зенит»), Антон Митрюшкин («Локомотив»), Станислав Агкацев («Краснодар»), Максим Бориско («Балтика»).

«Во-первых, решили оставить всех вратарей из расширенного списка, потому что все пятеро играют в этом году стабильно хорошо. Выделить кого-то очень сложно. Во-вторых, есть два варианта использования голкиперов в этих матчах. Трое из них ещe ни разу не выходили на поле в составе сборной. Есть желание дать по возможности кому-то из них дебютировать на этом мартовском сборе.

Окончательное решение будет принято в течение двух-трeх дней после обсуждения с главным тренером Валерием Георгиевичем Карпиным», – сказал Кафанов.