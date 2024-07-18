В Британии признали Яшина лучшим вратарем в истории футбола

Лев Яшин признан лучшим вратарем в истории футбола по версии FourFourTwo. Экс-голкипер «Динамо» и сборной СССР занял первое место в рейтинге.

Вторую строчку занял Мануэль Нойер, третью – Гордон Бэнкс.

Ринат Дасаев расположился на 14-м месте.

1. Лев Яшин;

2. Мануэль Нойер;

3. Гордон Бэнкс;

4. Икер Касильяс;

5. Рикардо Самора;

6. Зепп Майер;

7. Джанлуиджи Буффон;

8. Петр Чех;

9. Петер Шмейхель;

10. Дино Дзофф;

11. Франтишек Планичка;

12. Эдвин ван дер Сар;

13. Оливер Кан;

14. Ринат Дасаев.