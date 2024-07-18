В Британии признали Яшина лучшим вратарем в истории футбола

Лев Яшин признан лучшим вратарем в истории футбола по версии FourFourTwo. Экс-голкипер «Динамо» и сборной СССР занял первое место в рейтинге.
Вторую строчку занял Мануэль Нойер, третью – Гордон Бэнкс.
Ринат Дасаев расположился на 14-м месте.
1. Лев Яшин;
2. Мануэль Нойер;
3. Гордон Бэнкс;
4. Икер Касильяс;
5. Рикардо Самора;
6. Зепп Майер;
7. Джанлуиджи Буффон;
8. Петр Чех;
9. Петер Шмейхель;
10. Дино Дзофф;
11. Франтишек Планичка;
12. Эдвин ван дер Сар;
13. Оливер Кан;
14. Ринат Дасаев.
Источник: FourFourTwo