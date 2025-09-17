Внук Яшина прокомментировал предложение Англии убрать имя его деда из награды ФИФА

Василий Фролов, внук советского вратаря Льва Яшина, отреагировал на скандальную инициативу английской делегации в исполкоме УЕФА.

Британцы предложили убрать имя Яшина из награды ФИФА, которую вручают лучшему голкиперу года.

В качестве альтернативы были предложены другие вратари – англичанин Гордон Бэнкс и итальянец Дино Дзофф.

«Только France Football может решать, как должен называться приз лучшему вратарю. Когда я был во Франции во время утверждения названия этой награды, представители France Football говорили мне, что любят Яшина.

Для них Лев Иванович – это, прежде всего, легендарный, великий футбольный вратарь. Во Франции мне рассказывали, что для них фамилия Яшин уже стала нарицательным именем. Когда мальчик вставал в ворота, ему говорили: «О, ты Яшин», – рассказал Фролов.