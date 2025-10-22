Ветеран ЦСКА отреагировал на предложение Англии убрать имя Льва Яшина из награды ФИФА

Ветеран ЦСКА Владимир Пономарев высказался о предложении английской делегации в исполкоме УЕФА.

Британцы предложили убрать имя советского вратаря Льва Яшина из награды ФИФА, которую вручают лучшему голкиперу года.

В качестве альтернативы были предложены другие вратари – англичанин Гордон Бэнкс и итальянец Дино Дзофф.

«Мало ли что они хотят. Сейчас памятники рушат нашим воинам, ничего святого нет.

Яшина тоже хотели забыть, но пока не получилось. Может получиться, если мы не будем сопротивляться. Мы должны делать все для того, чтобы этого не случилось. Везде пропагандировать его как лучшего в мире. Всего один вратарь в истории получил «Золотой мяч»!

Хотели принизить его роль в футболе. Сволочи! Полно таких, мы же не закроем им всем рот», – сказал Пономарев.