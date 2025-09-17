Кавазашвили отреагировал на предложение Англии убрать имя Льва Яшина из награды ФИФА

Анзор Кавазашвили прокомментировал скандальную инициативу английской делегации в исполкоме УЕФА.

Британцы предложили убрать имя советского вратаря Льва Яшина из награды ФИФА, которую вручают лучшему голкиперу года.

В качестве альтернативы были предложены другие вратари – англичанин Гордон Бэнкс и итальянец Дино Дзофф.

«Англичанам стоит понять, что изменить историю невозможно. Как бы они ни изгалялись, это ничего не даст.

Предложили переименовать приз лучшему вратарю года от France Football, носящий имя Льва Яшина.? Возможно, украинцы и прибалты это и поддержат, но Яшин настолько легендарен, что большинство голосов эта инициатива никогда не наберет.

Я возмущен этими политическими проститутками, которые пытаются постоянно нагадить России. Это же провокация.

Англичанам бы лучше сохранять свое прежнее реноме великой страны. Своими позорными предложениями они опускают себя ниже плинтуса», – сказал Кавазашвили.