Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ Лига чемпионов Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бельгия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Кавазашвили отреагировал на предложение Англии убрать имя Льва Яшина из награды ФИФА

Кавазашвили отреагировал на предложение Англии убрать имя Льва Яшина из награды ФИФА

Сегодня, 18:06
2

Анзор Кавазашвили прокомментировал скандальную инициативу английской делегации в исполкоме УЕФА.

  • Британцы предложили убрать имя советского вратаря Льва Яшина из награды ФИФА, которую вручают лучшему голкиперу года.
  • В качестве альтернативы были предложены другие вратари – англичанин Гордон Бэнкс и итальянец Дино Дзофф.

«Англичанам стоит понять, что изменить историю невозможно. Как бы они ни изгалялись, это ничего не даст.

Предложили переименовать приз лучшему вратарю года от France Football, носящий имя Льва Яшина.? Возможно, украинцы и прибалты это и поддержат, но Яшин настолько легендарен, что большинство голосов эта инициатива никогда не наберет.

Я возмущен этими политическими проститутками, которые пытаются постоянно нагадить России. Это же провокация.

Англичанам бы лучше сохранять свое прежнее реноме великой страны. Своими позорными предложениями они опускают себя ниже плинтуса», – сказал Кавазашвили.

Еще по теме:
Кавазашвили: «Нет в России классных вратарей, кроме одного» 6
Кавазашвили высказался о ситуации с Луневым, использовавшим снюс 1
Кавазашвили – о Сафонове в «ПСЖ»: «К сожалению, он сделал ошибку» 15
Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Англия. Премьер-лига СССР Яшин Лев Кавазашвили Анзор
Рекомендуем
Комментарии (2)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Пётр-Лаврухин-google
1758125055
А чё не честь Элтона Джона? Он правда только задом хорошо ловит,и ловил.Чертти однако.Были и есть.
Ответить
sochi-2013
1758126108
Вот и надо к ним относиться как к за плинтусным тараканам. Ноль внимания, фунт презрения!
Ответить
Главные новости
СпецпроектНовый тест от «Бомбардира»: хорошо помните авторов голов российских клубов в ЛЧ?
2
Видео41-летнего Погребняка заметили с ровесницей его старшего сына
19:40
Азербайджан не выступал за возвращение России в турниры УЕФА
19:30
3
Мостовой рассказал, чего ему не хватает в Лиге чемпионов
19:19
Джикия высказался о возвращении в сборную России
19:07
Рейтинг клубов с наибольшими тратами на текущий состав: 7 из 10 представляют АПЛ
18:58
Украинский футболист проиграл суд «Динамо»
18:48
ФотоВратарь «Марселя» раскрыл подробности стычки с Карвахалем: «Я не приукрашивал»
18:18
Кавазашвили отреагировал на предложение Англии убрать имя Льва Яшина из награды ФИФА
18:06
2
Месси повторил бомбардирский рекорд Роналду
17:47
1
Все новости
Все новости
Дивеев ответил, пожмет ли руку внезапно покинувшему ЦСКА Николичу
19:35
Украинский футболист проиграл суд «Динамо»
18:48
На исполкоме УЕФА обсудили место России в таблице коэффициентов после снятия бана
18:29
Кавазашвили отреагировал на предложение Англии убрать имя Льва Яшина из награды ФИФА
18:06
2
Сычев высказался о мессенджере MAX: «Что-то никто не пишет и не звонит по нему»
17:56
Черданцев сказал, чем его разочаровало дерби «Динамо» – «Спартак»
17:34
4
Смородская «переобулась» насчет Талалаева
17:28
5
«Зенит» потратил на текущий состав в 1,5 раза больше, чем «Спартак»
17:17
11
Быстров одним словом описал игру в дерби «Динамо» – «Спартак»
16:16
5
Реакция Колоскова на предложение Англии убрать имя Льва Яшина из награды ФИФА
15:57
2
Четыре страны требовали исключить Россию из УЕФА
15:30
6
Комличенко: «Путь к 100 голам получился драматичным из‑за одного человека»
14:53
В Медиалиге раскрыли, за какую сумму Роналдиньо готов приехать в Россию
14:47
2
Мамаев встал на защиту Карпина
14:25
1
Быстров раскритиковал результаты «Динамо» при Карпине
13:26
Хомуха назвал отличие трансферной политики ЦСКА и «Зенита» по латиноамериканцам
13:15
В «Сосьедаде» оценили вариант с арендой Захаряна в «Динамо»
12:56
Названа сумма, за которую «Спартак» готов продать Угальде
12:47
6
Англичане хотят убрать имя Льва Яшина из награды ФИФА
12:28
10
Стало известно, в какую сумму обошелся приезд Нани на матч в Россию
12:15
1
Роша высказался о конфликте с Соболевым
12:06
1
Президент «Бешикташа» оценил трансфер Жедсона в «Спартак»
11:56
2
В «Локомотиве» прокомментировали несостоявшийся переход Баринова в ЦСКА
11:48
1
Быстров призвал закончить с совмещением Карпина в «Динамо» и сборной России
11:21
3
Роша сравнил тактику ЦСКА при Федотове, Николиче и Челестини
10:47
1
Мостовой – об игре «Зенита»: «Сейчас они отдыхают, но когда надо, соберутся»
10:29
5
Роша объяснил уход из ЦСКА
09:05
2
Максименко из «Спартака» стал самым ненадежным вратарем РПЛ после 8 туров
08:30
25
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 