Дзюба – о хейте в свой адрес: «Яшина тоже гнобили болельщики»

Нападающий «Акрона» Артем Дзюба прокомментировал хейт фанатов.

«Есть многие примеры, когда футболистов признали только лишь после завершения карьеры. Пройдет 15-20 лет и только потом начинают по-настоящему признавать.

Я не хочу сравнивать себя со Львом Яшиным, но даже его гнобили болельщики, он не мог играть домашние матчи, а после игры на «Уэмбли» все изменилось», – сказал Дзюба.