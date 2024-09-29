Дзюба – о хейте в свой адрес: «Яшина тоже гнобили болельщики»

Нападающий «Акрона» Артем Дзюба прокомментировал хейт фанатов.
«Есть многие примеры, когда футболистов признали только лишь после завершения карьеры. Пройдет 15-20 лет и только потом начинают по-настоящему признавать.
Я не хочу сравнивать себя со Львом Яшиным, но даже его гнобили болельщики, он не мог играть домашние матчи, а после игры на «Уэмбли» все изменилось», – сказал Дзюба.
- Дзюба – лучший бомбардир в истории РПЛ.
- Он выигрывал лигу с «Зенитом».
- Дзюба доходил до 1/4 финала ЧМ-2018 со сборной России.
Источник: «РБ Спорт»