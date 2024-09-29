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  • Дзюба – о хейте в свой адрес: «Яшина тоже гнобили болельщики»

Дзюба – о хейте в свой адрес: «Яшина тоже гнобили болельщики»

29 сентября 2024, 11:05
18

Нападающий «Акрона» Артем Дзюба прокомментировал хейт фанатов.

«Есть многие примеры, когда футболистов признали только лишь после завершения карьеры. Пройдет 15-20 лет и только потом начинают по-настоящему признавать.

Я не хочу сравнивать себя со Львом Яшиным, но даже его гнобили болельщики, он не мог играть домашние матчи, а после игры на «Уэмбли» все изменилось», – сказал Дзюба.

  • Дзюба – лучший бомбардир в истории РПЛ.
  • Он выигрывал лигу с «Зенитом».
  • Дзюба доходил до 1/4 финала ЧМ-2018 со сборной России.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Динамо Акрон Дзюба Артем Яшин Лев
Комментарии (18)
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партизан84
1727597533
Как к игроку к нему мало притензий, а вот как к человеку отношение на протяжении почти всей карьеры мягко говоря не очень. Скромно прировнять себя к мировой легенде тоже в его стиле. Сейчас ещё 3 забьет и пойдёт опять из всех щелей пиаркомпания возвеличивания.
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Semenycch
1727597807
Все верно, большинство болельщиков - Шариковы! Шариков в человеческом образе просуществовал небольшое время, а какое огромное потомство после себя оставил! И про нашего великого вратаря все правда.
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Инсаров
1727598019
Вот так скромно, без всяких там затей ("я не хочу сравнивать себя", а сам взял и сравнил), не мудрствуя лукаво, попросту поставил себя в один ряд с великим Яшиным. Ай да, Дзюба, ай да, су**н сын! "Какая глыба, какой матёрый человечище"...
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Deisler
1727598707
Яшин, Пеле, Марадона, Дзюба... Понесло Артёмку, надо напряжение спустить...
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Бригадный
1727599798
Марадону и Пеле, вроде как, не гнобили. А вот, Месси от парижских ублюдков немало оскорблений перепало. Но, что любопытно: истоки болельщицкого непотребства и в этом случае шли изнутри клуба. В данном случае - от ПСЖ и конкретно некоего Мбаппе. Если в клубе здоровая атмосфера, то и ублюдки на трибунах притихают. Наш отечественный пример - очевидное нездоровье внутри клуба, ставшего позором российского футбола. А Дзюба, что Дзюба? Дзюба это брэнд. В масштабах российского футбола - №1. Однозначно.
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ziborock
1727600194
"Зенит головного мозга" не лечится!
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Красногорск_Фан
1727600706
По сути он все правильно сказал. Ну сравнил бы себя не с Яшиным а с Роналду. Суть бы не поменялась. хейтерам глубоко все равно на факты. Одни и те же сначала называли Рона геем, потом порицали за наличие скандалов и открытых дел за секс с женщинами. Главное порицать. Дзюба ? Не зассал и забил Испании. Уже за это ему зачтется. Такой помню праздник был.
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DOCTOR PENALTY
1727601350
Чем языком молоть, лучше бы подумал и понял за что тебя терпеть не могут болельщики. Лучше просто заткнуться, последний год же играешь. *****!
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Из Твери Леха
1727606278
С дзюбой такого точно не будет. Назабивал лихтенштейнам и мальтам, а тот же Керж или Павлюченко всё равно лучше для многих будут. Кстати, что общего между Яшином и дзюбой? Они оба играли руками...
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balam
1727607049
многим доставалось. помню как Фигу гнобили
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