Газизов возмущен скандальной английской инициативой, касающейся Льва Яшина

Генеральный директор «Динамо Мх» Шамиль Газизов раскритиковал резонансное предложение английской делегации в исполкоме УЕФА.

Британцы хотят убрать имя Льва Яшина из награды ФИФА, которую вручают лучшему голкиперу года.

В качестве альтернативы были предложены другие вратари – англичанин Гордон Бэнкс и итальянец Дино Дзофф.

«Это не очень хорошая инициатива. Я возмущeн. Такие знаковые моменты не должны меняться в угоду определенных тенденций.

Историю никто никогда не замажет. Яшин же не только Советским Союзом признан, но и всем миром», – сказал Газизов.