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  • Губерниев составил топ-3 величайших игроков в истории – Месси нет

Губерниев составил топ-3 величайших игроков в истории – Месси нет

Футбольный обозреватель Дмитрий Губерниев составил тройку величайших игроков в истории.

– Для вас Криштиану Роналду – величайший футболист в истории?

– Роналду, безусловно, является одним из самых великих в истории. В этот круг входит не так много фамилий, Роналду среди них.

Однако в моем личном «хит‑параде»: Диего Марадона, Пеле и Лев Яшин.

  • Представители всей перечисленной Губерниевым тройки ушли из жизни.
  • Все трое брали «Золотой мяч».
  • В отличие от Пеле и Марадоны, Яшин не становился чемпионом мира.

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Источник: «Матч ТВ»

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06.02.2025 21:56
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Комментарии (24)
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fakeid
1738872490
все перечисленные сейчас и в тридцатку номинантов не попали бы. борьбы больше, скорости выше, техника и тактика на ином уровне, дриблинг сумасшедший, защитники качественней, а не брёвна, среди которых прошмыгнул марадона, но не прошмыгнул бы сейчас. скорее, нужно называть лучших игроков своего поколения - а не в истории. с учётом позорных ЗМ гнома, которые ему обеспечили спонсоры, лучший в истории - роналду. но только пока, потом придут новые. пс. позор гомосеку гупошлёпу губерниеву. слишком много слов на Г. потому что он им является. гы-гы, заодно.
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Damir07
1738875742
Вы вообще кто такой Ты слова футбол правильно писать не умеешь или лыжами или что у тебя там биатлон занимайся или где то на передаче клоуном по играй Блин раньше сайт клёвый был про футбол про всех писали а сейчас какая то жена какого то тренера почти со второго дивизиона таблицы распределяет жена бывшего владельца какие то там соображения пишет Не сайт а фигня уже Не пазортесь пожалуйста я этот сайт классным считаю пока что
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subbotaspartak
1738907004
Сколько мнений, столько и вариантов и от возраста выбирающего зависит. Губа просто повыпендривался. Лучший футболист Латыпов.
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Прокс
1738908121
Губошлеп.....Лучший комментатор мой сынишка,а лучший баскетболист сын Леброна и не спорьте со мной,а то опять буду на Видео онанировать нанировать!!!
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SLADE2019
1738924952
Забавно за спором фейка и эксперта наблюдать. Пацаны спорят о том, о чем спорить в принципе нельзя - о вкусах. До ишачей пасхи, как говориться, можно воздух сотрясать. Абсолютный показатель в футболе - кто команда - чемпион мира, Европы и т. д., вы забыли, братцы наверное. Футбол же командная игра. А кто лучший игрок - все это относительно и дело вкуса.
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