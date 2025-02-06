Губерниев составил топ-3 величайших игроков в истории – Месси нет

Футбольный обозреватель Дмитрий Губерниев составил тройку величайших игроков в истории.
– Для вас Криштиану Роналду – величайший футболист в истории?
– Роналду, безусловно, является одним из самых великих в истории. В этот круг входит не так много фамилий, Роналду среди них.
Однако в моем личном «хит‑параде»: Диего Марадона, Пеле и Лев Яшин.
- Представители всей перечисленной Губерниевым тройки ушли из жизни.
- Все трое брали «Золотой мяч».
- В отличие от Пеле и Марадоны, Яшин не становился чемпионом мира.