Губерниев составил топ-3 величайших игроков в истории – Месси нет

Футбольный обозреватель Дмитрий Губерниев составил тройку величайших игроков в истории.

– Для вас Криштиану Роналду – величайший футболист в истории?

– Роналду, безусловно, является одним из самых великих в истории. В этот круг входит не так много фамилий, Роналду среди них.

Однако в моем личном «хит‑параде»: Диего Марадона, Пеле и Лев Яшин.