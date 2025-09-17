Пономарев одним словом описал скандальную английскую инициативу, касающуюся Льва Яшина

Ветеран ЦСКА Владимир Пономарев раскритиковал резонансное предложение английской делегации в исполкоме УЕФА.

Британцы хотят убрать имя Льва Яшина из награды ФИФА, которую вручают лучшему голкиперу года.

В качестве альтернативы были предложены другие вратари – англичанин Гордон Бэнкс и итальянец Дино Дзофф.

«Сволочи, не пройдет это несчастно, мне кажется так. То, что предлагает Англия – это кощунство.

Они прекрасно знали и видели Яшина в игре на ЧМ-1966. Никогда не думал, что англичане опустятся до такой степени», – заявил Пономарев.