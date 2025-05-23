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Гинер сказал, в чем Акинфеев превосходит Яшина и Дасаева

Сегодня, 14:54
3

Президент ЦСКА Евгений Гинер высказался об уровне голкипера команды Игоря Акинфеева в сравнении со знаменитыми советскими вратарями Львом Яшиным и Ринатом Дасаевым.

– За эти годы – самый памятный игровой эпизод с Акинфеевым?

– Первый. В 17 дебютировал в Самаре и сыграл на ноль, взял пенальти от Каряки.

– А лондонский матч с «Арсеналом» в Лиге чемпионов?

– Ну, игр, где Акинфеев тащил все, очень много. Долго могу перечислять. А сколько у него рекордов? Пару лет назад я сказал, что он уже превзошел наших лучших вратарей, включая Яшина и Дасаева. Так Дасаев на меня обиделся!

– Мы помним комментарий спартаковского голкипера: «Кто такой Гинер? Мне его мнение неинтересно».

– Я с уважением отношусь к Яшину и Дасаеву. Оба – великие, без вопросов. Лев Иванович еще и олимпийский чемпион, обладатель Кубка Европы, получил «Золотой мяч»...

И Игорь сам по себе очень скромный и со мной не согласится. Но я-то говорю о статистике. Акинфеев давно побил рекорд Яшина и Дасаева по количеству сухих матчей. Как в чемпионатах страны, так и за сборную. И вообще больше всех игр провел. В этом плане Игорю объективно нет равных.

  • 39-летний Акинфеев выступает за ЦСКА с 2003 года.
  • Он провел 111 матчей за сборную России и 795 за красно-синих.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига СССР ЦСКА Акинфеев Игорь Яшин Лев Дасаев Ринат Гинер Евгений
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Комментарии (3)
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slavа0508
1748003973
Да и игр он провёл значительно больше вот и сухарей больше ... да и чемпионат СССР и России . это космос и болото ...
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Spartak_forv@
1748005042
Гинер явно не сигару курил.Реально сравнивать 2 голкиперов входящих в элиту мирового футбола за всю историю(один лучший вратарь 20 века,обладатель Золотого мяча,второй -лучший вратарь мира 88 г) и вратаря топового,но по российским меркам.Какие рекорды?Чемпионат СССР и ЧР. Это разные по классу турниры.Почему журналист не осаживает за такую ерунду,что несет Леннорыч?! Просто съел и выложил интервью…
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kvm
1748006754
Гимлер, что с него взять...
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