Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ Лига чемпионов Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бельгия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Реакция Колоскова на предложение Англии убрать имя Льва Яшина из награды ФИФА

Реакция Колоскова на предложение Англии убрать имя Льва Яшина из награды ФИФА

Сегодня, 15:57
1

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков прокомментировал скандальную инициативу английской делегации в исполкоме УЕФА.

  • Британцы предложили убрать имя советского вратаря Льва Яшина из награды ФИФА, которую вручают лучшему голкиперу года.
  • В качестве альтернативы были предложены другие вратари – англичанин Гордон Бэнкс и итальянец Дино Дзофф.

«Конечно, сейчас возможно всякое. С другой стороны, мы знаем, что Чеферин очень хорошо относится к России. Инфантино вообще наш закадычный друг, к Яшину он относится с трепетом. Не думаю, что такая инициатива заслуживает внимания и рассмотрения.

Это предложение – самое безобидное из того, чем англичане могут нам нагадить. Ничему удивляться здесь не надо. Для них главное – шухер поднять. Никаких последствий это иметь не будет», – считает Колосков.

Еще по теме:
Колосков выступил в защиту Карпина после ничьей России с Иорданией 1
Колосков оценил слова Чеферина о бессмысленности бана российских команд 1
Колосков назвал игрока, чей вызов в сборную России его удивил 4
Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Англия. Премьер-лига СССР Яшин Лев Колосков Вячеслав
Рекомендуем
Комментарии (1)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Спартач80
1758116247
"англичанка гадит" (с)
Ответить
Главные новости
СпецпроектНовый тест от «Бомбардира»: хорошо помните авторов голов российских клубов в ЛЧ?
1
Месси повторил бомбардирский рекорд Роналду
17:47
Черданцев сказал, чем его разочаровало дерби «Динамо» – «Спартак»
17:34
1
«Зенит» потратил на текущий состав в 1,5 раза больше, чем «Спартак»
17:17
5
Президент Азербайджана Алиев сделал заявление о победе «Карабаха» над «Бенфикой» в ЛЧ
16:58
4
«Торпедо» переманило тренера из «Спартака»
16:46
3
Быстров одним словом описал игру в дерби «Динамо» – «Спартак»
16:16
4
Реакция Колоскова на предложение Англии убрать имя Льва Яшина из награды ФИФА
15:57
1
⚡️ Сборная Испании может бойкотировать ЧМ-2026: подробности
15:45
6
Четыре страны требовали исключить Россию из УЕФА
15:30
4
Все новости
Все новости
Смородская «переобулась» насчет Талалаева
17:28
Быстров одним словом описал игру в дерби «Динамо» – «Спартак»
16:16
4
Реакция Колоскова на предложение Англии убрать имя Льва Яшина из награды ФИФА
15:57
1
Четыре страны требовали исключить Россию из УЕФА
15:30
4
Комличенко: «Путь к 100 голам получился драматичным из‑за одного человека»
14:53
В Медиалиге раскрыли, за какую сумму Роналдиньо готов приехать в Россию
14:47
1
Мамаев встал на защиту Карпина
14:25
1
Быстров – о «Динамо»: «Карпина взяли, чтобы он боролся за титулы, а не шатался в середине таблицы»
13:26
Хомуха назвал отличие трансферной политики ЦСКА и «Зенита» по латиноамериканцам
13:15
В «Сосьедаде» оценили вариант с арендой Захаряна в «Динамо»
12:56
Названа сумма, за которую «Спартак» готов продать Угальде
12:47
5
Англичане хотят убрать имя Льва Яшина из награды ФИФА
12:28
10
Стало известно, в какую сумму обошелся приезд Нани на матч в Россию
12:15
1
Роша высказался о конфликте с Соболевым
12:06
1
Президент «Бешикташа» оценил трансфер Жедсона в «Спартак»
11:56
2
В «Локомотиве» прокомментировали несостоявшийся переход Баринова в ЦСКА
11:48
1
Быстров призвал закончить с совмещением Карпина в «Динамо» и сборной России
11:21
3
Роша сравнил тактику ЦСКА при Федотове, Николиче и Челестини
10:47
1
Мостовой – об игре «Зенита»: «Сейчас они отдыхают, но когда надо, соберутся»
10:29
5
Роша объяснил уход из ЦСКА
09:05
2
Максименко из «Спартака» стал самым ненадежным вратарем РПЛ после 8 туров
08:30
24
Игрок сборной России не пьет пиво после матчей: «Сразу растолстею»
01:00
1
Мостовой объяснил результаты «Зенита»
Вчера, 23:48
3
Дивеев выбрал между чемпионством с ЦСКА и финалом ЧМ со сборной России
Вчера, 23:13
2
Ещенко посоветовал топ-клубу РПЛ подписать Смолова
Вчера, 22:53
3
ВидеоЛахиялов объяснил, почему не повернулся к флагу России во время гимна
Вчера, 22:36
3
В МИД РФ отреагировали на скандальные слова Ракицкого о «Зените»
Вчера, 22:25
23
Стало известно, какую зарплату предлагали Кордобе в Катаре
Вчера, 21:38
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 