Реакция Колоскова на предложение Англии убрать имя Льва Яшина из награды ФИФА

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков прокомментировал скандальную инициативу английской делегации в исполкоме УЕФА.

Британцы предложили убрать имя советского вратаря Льва Яшина из награды ФИФА, которую вручают лучшему голкиперу года.

В качестве альтернативы были предложены другие вратари – англичанин Гордон Бэнкс и итальянец Дино Дзофф.

«Конечно, сейчас возможно всякое. С другой стороны, мы знаем, что Чеферин очень хорошо относится к России. Инфантино вообще наш закадычный друг, к Яшину он относится с трепетом. Не думаю, что такая инициатива заслуживает внимания и рассмотрения.

Это предложение – самое безобидное из того, чем англичане могут нам нагадить. Ничему удивляться здесь не надо. Для них главное – шухер поднять. Никаких последствий это иметь не будет», – считает Колосков.