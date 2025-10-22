Реакция ветерана СССР на предложение убрать имя Льва Яшина из награды ФИФА

Бывший вратарь сборной СССР Анзор Кавазашвили отреагировал на скандальную инициативу английской делегации в исполкоме УЕФА.

Британцы предложили убрать имя советского вратаря Льва Яшина из награды ФИФА, которую вручают лучшему голкиперу года.

В качестве альтернативы были предложены другие вратари – англичанин Гордон Бэнкс и итальянец Дино Дзофф.

«Эти люди хотели по политическому принципу работать против СССР и России. Они много что говорят, не могут понять характер русского человека. Мы преданы своей стране, нас не сломаешь. Если мы беремся за дело, решаем его в лучшем виде.

Повторю ещe раз: Лев Иванович Яшин был лучшим вратарeм. За последние 100 лет он остался лучшим, и, кто бы ни вякал о переименовании приза, это будет только лай обиженной собаки, которой дали по ногам и морде, и они скулят. Вот англичане, они скулят. Они хотят убрать из истории фамилию Яшина, но это невозможно», – сказал Кавазашвили.