  • Главная
  • Новости
  • Реакция ветерана СССР на предложение убрать имя Льва Яшина из награды ФИФА

Реакция ветерана СССР на предложение убрать имя Льва Яшина из награды ФИФА

Сегодня, 10:29
1

Бывший вратарь сборной СССР Анзор Кавазашвили отреагировал на скандальную инициативу английской делегации в исполкоме УЕФА.

  • Британцы предложили убрать имя советского вратаря Льва Яшина из награды ФИФА, которую вручают лучшему голкиперу года.
  • В качестве альтернативы были предложены другие вратари – англичанин Гордон Бэнкс и итальянец Дино Дзофф.

«Эти люди хотели по политическому принципу работать против СССР и России. Они много что говорят, не могут понять характер русского человека. Мы преданы своей стране, нас не сломаешь. Если мы беремся за дело, решаем его в лучшем виде.

Повторю ещe раз: Лев Иванович Яшин был лучшим вратарeм. За последние 100 лет он остался лучшим, и, кто бы ни вякал о переименовании приза, это будет только лай обиженной собаки, которой дали по ногам и морде, и они скулят. Вот англичане, они скулят. Они хотят убрать из истории фамилию Яшина, но это невозможно», – сказал Кавазашвили.

Еще по теме:
Газизов возмущен скандальной английской инициативой, касающейся Льва Яшина
Пономарев одним словом описал скандальную английскую инициативу, касающуюся Льва Яшина
Внук Яшина прокомментировал предложение Англии убрать имя его деда из награды ФИФА 2
Источник: News.ru
Россия. Премьер-лига СССР Яшин Лев Кавазашвили Анзор
bset
1761118292
Как легко раздуть новость. Кто-то предложил. У нас в Госдуме постоянно что-то предлагают отдельные отбитые, но это, как правило, даже до рассмотрения не доходит.
