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    Юран – лучший российский бомбардир в истории ЛЧ

    УЕФА опубликовал обновленный рейтинг клубов в истории Лиги чемпионов. В нем также отражены личные достижения игроков.

    Бывший форвард «Спартака», киевского «Динамо» и «Бенфики» Сергей Юран – лучший бомбардир среди российских игроков. Он забил 13 голов в Лиге чемпионов.

    В список из игроков, у которых не менее десяти голов, также попали хавбек ЦСКА Алан Дзагоев, бывший полузащитник «Зенита» Роман Широков и экс-хавбек «Спартака» Андрей Тихонов – в их активе по 11 голов.

    «Спартак» обогнал «Ман Сити», «Рому» и «Монако» в рейтинге лучших клубов Лиги чемпионов

    УЕФА показал рейтинг Лиги чемпионов всех времен. Среди наших: «Спартак» – лучший клуб, Юран – бомбардир


    Источник: Гол.ру

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