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Юран – лучший российский бомбардир в истории ЛЧ

23 декабря 2019, 18:45
7

УЕФА опубликовал обновленный рейтинг клубов в истории Лиги чемпионов. В нем также отражены личные достижения игроков.

Бывший форвард «Спартака», киевского «Динамо» и «Бенфики» Сергей Юран – лучший бомбардир среди российских игроков. Он забил 13 голов в Лиге чемпионов.

В список из игроков, у которых не менее десяти голов, также попали хавбек ЦСКА Алан Дзагоев, бывший полузащитник «Зенита» Роман Широков и экс-хавбек «Спартака» Андрей Тихонов – в их активе по 11 голов.

«Спартак» обогнал «Ман Сити», «Рому» и «Монако» в рейтинге лучших клубов Лиги чемпионов

УЕФА показал рейтинг Лиги чемпионов всех времен. Среди наших: «Спартак» – лучший клуб, Юран – бомбардир


Источник: Гол.ру
Лига чемпионов Спартак Динамо К Тихонов Андрей Дзагоев Алан Юран Сергей
Комментарии (7)
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Иван Петров 1986
1577128856
И опять зеня не на первых ролях. Бомжи снова узнали, что они не лучшие.
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CF4
1577130222
Да. В 1995 он был хорош в Лиге, как и весь Спартак. Если бы не тот черт со свистком в ответном матче с Нантом.....
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general.lizyukov
1577136776
Дзага ещё может обойти ;) Алан, мы с тобой!
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Spartak Piter
1577172804
Вот воровская власть сгинет и админка рабоать не будет, то зени никогда никто больше нигде не увидет))))
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mahan
1577182685
А как же "супер нападающий" Дзюба. Опять будет плакать и жаловаться.
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vka1970
1577186176
Бомжи обидятся и создадут свой российский рейтинг где на первом месте будет Дзюба, далеко обогнав по результативности Месси и Рональду. Виват Газпрому !!!
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бурминка
1577186478
Помню как в групповом турнире Спартак прошёл катком по Блекберну, Русенборгу и кажется Легии. Если бы не зимне- весенняя распродажа, могли и Нант пройти не заметив, но тут сослагательное наклонение не уместно.Не команда была, а мечта.
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