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    «Спартак» обогнал «Ман Сити», «Рому» и «Монако» в рейтинге лучших клубов Лиги чемпионов

    УЕФА составил рейтинг 500 лучших клубов Лиги чемпионов за всю историю турнира.

    «Спартак» занял в нем 34-е место с 111 очками. Российский клуб опередил «Монако» (110 очков), «Рому» (109 очков), «Байер» (108), «Марсель» (105), «Манчестер Сити» (92).

    ЦСКА также набрал 92 очка, но уступил «горожанам» 44-ю строчку за счет разницы мячей. Армейцы опередили «Фейеноорд» (91 очко), «Шальке» (80) и «Спортинг» (72), который на два очка обогнал идущий 57-м «Зенит».

    • Рейтинг оценивал результаты клубов в турнире с 1955 по 2019 год.
    • За каждую победу в матче начислялось 2 очка, за ничью – 1.

    «Реал» – лучший клуб в истории Лиги чемпионов. «Спартак» – 34-й в рейтинге

    УЕФА показал рейтинг Лиги чемпионов всех времен. Среди наших: «Спартак» – лучший клуб, Юран – бомбардир

    Источник: Гол.ру

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    Сегодня, 17:36
    Комментарии10
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      Рейтинг: +79361

      Chernyi Lis 14 минут назад

      ну хоть что то... маленькая приятность...

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      Рейтинг: +79361

      Chernyi Lis > Chernyi Lis 13 минут назад

      на время..! очень скоро опустится..

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      Рейтинг: +6464

      mihail200606 24 минуты назад

      Статистика.. Всего лишь исторический аспект отражает.. Толку то от этого 34 места..

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      Рейтинг: +4296

      ivany4 1 час назад

      Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) составил рейтинг лучших клубов в истории турнира Лиги чемпионов. Полный список доступен на сайте организации.
      Рейтинг составлен на основе статистики, собранной с 1955-го (с момента основания турнира) по 2019 год. Лучшим среди российских клубов стал московский «Спартак». Столичный клуб занимает 34-е место. Красно-белые 20 раз принимали участие в розыгрыше Лиги чемпионов. В сезоне-1990/1991 команда дошла до полуфинала Кубка чемпионов, а в сезоне-1995/1996 добралась до четвертьфинала Лиги чемпионов. Команда Олега Романцева показала стопроцентный результат на групповом этапе, одержав победу в каждом из шести матчей.
      Точнее надо быть с новостями, господа.
      Особенно, что касается российских команд.

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      Рейтинг: +1041

      Tsigan > ivany4 44 минуты назад

      Ты прав. Даже помню матчи 95-года.6 игр шесть побед. Спартак, Блэкберн, Легия, Русенборг. А в четвертьфинале Нант встал на пути Спартака, во Франции 2:0 в Москве 2:2

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      Рейтинг: +6464

      mihail200606 > Tsigan 22 минуты назад

      Состав то неплохой был,хоть и с группой повезло конечно.. но эта тупая распродажа игроков перед весенним этапом ЛЧ это необъяснимое что-то..

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      Рейтинг: +6464

      mihail200606 > ivany4 17 минут назад

      А что они не точно написали? Место в рейтинге есть, очки есть.. Что не так?
      Ты бы ещё правда указал для точности на залет от Ливера)) как один из сАмых крупных залетов в истории ЛЧ.. Тоже рекордец))

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      Рейтинг: +1297

      Давид59 1 час назад

      Да уж. Спартаку бы сейчас сыграть с Манчестером. Вот уж был бы хоррор

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      Рейтинг: -43

      Аденн > Давид59 38 минут назад

      не больше чем апосля бЗенит - Бенфика.

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      Рейтинг: +6464

      mihail200606 > Давид59 21 минуту назад

      С Ливерпулем тебе мало было?)) какой ты крово жадный))

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