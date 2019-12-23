«Спартак» обогнал «Ман Сити», «Рому» и «Монако» в рейтинге лучших клубов Лиги чемпионов

УЕФА составил рейтинг 500 лучших клубов Лиги чемпионов за всю историю турнира.

«Спартак» занял в нем 34-е место с 111 очками. Российский клуб опередил «Монако» (110 очков), «Рому» (109 очков), «Байер» (108), «Марсель» (105), «Манчестер Сити» (92).

ЦСКА также набрал 92 очка, но уступил «горожанам» 44-ю строчку за счет разницы мячей. Армейцы опередили «Фейеноорд» (91 очко), «Шальке» (80) и «Спортинг» (72), который на два очка обогнал идущий 57-м «Зенит».

Рейтинг оценивал результаты клубов в турнире с 1955 по 2019 год.

За каждую победу в матче начислялось 2 очка, за ничью – 1.

«Реал» – лучший клуб в истории Лиги чемпионов. «Спартак» – 34-й в рейтинге

УЕФА показал рейтинг Лиги чемпионов всех времен. Среди наших: «Спартак» – лучший клуб, Юран – бомбардир