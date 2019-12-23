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  • «Спартак» обогнал «Ман Сити», «Рому» и «Монако» в рейтинге лучших клубов Лиги чемпионов

«Спартак» обогнал «Ман Сити», «Рому» и «Монако» в рейтинге лучших клубов Лиги чемпионов

23 декабря 2019, 17:36
26

УЕФА составил рейтинг 500 лучших клубов Лиги чемпионов за всю историю турнира.

«Спартак» занял в нем 34-е место с 111 очками. Российский клуб опередил «Монако» (110 очков), «Рому» (109 очков), «Байер» (108), «Марсель» (105), «Манчестер Сити» (92).

ЦСКА также набрал 92 очка, но уступил «горожанам» 44-ю строчку за счет разницы мячей. Армейцы опередили «Фейеноорд» (91 очко), «Шальке» (80) и «Спортинг» (72), который на два очка обогнал идущий 57-м «Зенит».

  • Рейтинг оценивал результаты клубов в турнире с 1955 по 2019 год.
  • За каждую победу в матче начислялось 2 очка, за ничью – 1.

«Реал» – лучший клуб в истории Лиги чемпионов. «Спартак» – 34-й в рейтинге

УЕФА показал рейтинг Лиги чемпионов всех времен. Среди наших: «Спартак» – лучший клуб, Юран – бомбардир

Источник: Гол.ру
Лига чемпионов Россия. Премьер-лига Спартак Манчестер Сити Байер Рома Монако
Комментарии (26)
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Давид59
1577112236
Да уж. Спартаку бы сейчас сыграть с Манчестером. Вот уж был бы хоррор
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ivany4
1577112315
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) составил рейтинг лучших клубов в истории турнира Лиги чемпионов. Полный список доступен на сайте организации. Рейтинг составлен на основе статистики, собранной с 1955-го (с момента основания турнира) по 2019 год. Лучшим среди российских клубов стал московский «Спартак». Столичный клуб занимает 34-е место. Красно-белые 20 раз принимали участие в розыгрыше Лиги чемпионов. В сезоне-1990/1991 команда дошла до полуфинала Кубка чемпионов, а в сезоне-1995/1996 добралась до четвертьфинала Лиги чемпионов. Команда Олега Романцева показала стопроцентный результат на групповом этапе, одержав победу в каждом из шести матчей. Точнее надо быть с новостями, господа. Особенно, что касается российских команд.
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mihail200606
1577114444
Статистика.. Всего лишь исторический аспект отражает.. Толку то от этого 34 места..
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Chernyi Lis
1577115069
ну хоть что то... маленькая приятность...
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paracetamol
1577121255
С 1955 г.? А Зенит только в новом веке начал играть.
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vka1970
1577128943
Наше время ещё придёт. Главное чтоб Федун туда свой пятак не сувал.
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alp
1577130853
спасибо )) очень смешно ))
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RotBerg
1577131300
Вот она, псевдокрутизна ))))
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Диктор
1577131319
Все объективно.
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ААМ
1577164862
А Если взять не 64 года, а последние 20, тог на какпм месте будет СПАМ?
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