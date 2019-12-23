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  • «Реал» – лучший клуб в истории Лиги чемпионов. «Спартак» – 34-й в рейтинге

«Реал» – лучший клуб в истории Лиги чемпионов. «Спартак» – 34-й в рейтинге

23 декабря 2019, 15:16
69

УЕФА составил рейтинг 500 лучших команд в истории Лиги чемпионов.

Лучшим клубом турнира стал «Реал», который набрал 600 очков. В тройку вошли «Бавария» (474) и «Барселона» (446).

В рейтинг попали десять российских клубов. Среди них лучшим стал «Спартак», заняв 34-е место со 111 очками.

1. «Реал» (Испания) — 600 очков
2. «Бавария» (Германия) — 474
3. «Барселона» (Испания) — 446
4. «Манчестер Юнайтед» (Англия) — 374
5. «Ювентус» (Италия) — 349
6. «Милан» (Италия) — 314
7. «Ливерпуль» (Англия) — 289
8. «Бенфика» (Португалия) — 287
9. «Порту» (Португалия) — 277
10. «Аякс» (Нидерланды) — 266…
34. «Спартак» (Россия) — 111…
45. ЦСКА — 92…
57. «Зенит» – 70…
97. «Локомотив» – 36…
163. «Рубин» – 15…
214. «Ростов» – 10…
339. «Торпедо» – 3…
374. «Динамо» – 2…
398. «Краснодар» – 2…
495. «Алания» – 0.

  • Рейтинг оценивал результаты клубов в турнире с 1955 по 2019 год.
  • За каждую победу в матче начислялось 2 очка, за ничью – 1.

Источник: сайт УЕФА
Лига чемпионов Спартак Реал Зенит ЦСКА
Комментарии (69)
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Spartak Piter
1577103634
Спартак чемпион!
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Павел Буре
1577105036
Какие долб ае бы составляли это рейтинг??? с 1992 года формат ЛЧ изменился и в турнире начали принимать участие не только чемпионы. в сезоне 15/16, 16/17, 17/18 когда реал брал ЛЧ он не был чемпионом испании, поэтому и не мог брать участие в ЛЧ, так что это рейтинг фуфло.
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Иван Петров 1986
1577107785
Как же так. Зеня ниже Спартака. А все бомжи уверены в обратном.
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Каратель помойников
1577108037
Где вечно орущие зинаидовцы?????
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vka1970
1577108227
К сожалению это в основном заслуга 90-х если применительно к Спартаку.На данный момент увы и ах.
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VVM1964
1577109812
Ну вот вот и ответ многим сомневающимся - кто в России лучший клуб .
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Portoz
1577112867
бомжиха пока догонит,газ кончится
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ufos73
1577113146
Забавно видеть как у бомжей пригорела, особенно если учитывать как они орали, что их зина лучшая в Европе Очередная сказка, после той, кто самый популярный в России, развалилась... Не унывайте бомжи, газик даст денежку и они подсчитают, кто лучший в последние 10 лет, порадуетесь )))))))
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Chernyi Lis
1577116519
стыдно ! даже укры выше! след.сезон не ваш! позорите только..((
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portero
1577118108
Хотелось бы на количество игр посмотреть.....
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