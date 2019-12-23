«Реал» – лучший клуб в истории Лиги чемпионов. «Спартак» – 34-й в рейтинге

УЕФА составил рейтинг 500 лучших команд в истории Лиги чемпионов.

Лучшим клубом турнира стал «Реал», который набрал 600 очков. В тройку вошли «Бавария» (474) и «Барселона» (446).

В рейтинг попали десять российских клубов. Среди них лучшим стал «Спартак», заняв 34-е место со 111 очками.

1. «Реал» (Испания) — 600 очков

2. «Бавария» (Германия) — 474

3. «Барселона» (Испания) — 446

4. «Манчестер Юнайтед» (Англия) — 374

5. «Ювентус» (Италия) — 349

6. «Милан» (Италия) — 314

7. «Ливерпуль» (Англия) — 289

8. «Бенфика» (Португалия) — 287

9. «Порту» (Португалия) — 277

10. «Аякс» (Нидерланды) — 266…

34. «Спартак» (Россия) — 111…

45. ЦСКА — 92…

57. «Зенит» – 70…

97. «Локомотив» – 36…

163. «Рубин» – 15…

214. «Ростов» – 10…

339. «Торпедо» – 3…

374. «Динамо» – 2…

398. «Краснодар» – 2…

495. «Алания» – 0.