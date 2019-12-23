«Реал» – лучший клуб в истории Лиги чемпионов. «Спартак» – 34-й в рейтинге

УЕФА составил рейтинг 500 лучших команд в истории Лиги чемпионов.
Лучшим клубом турнира стал «Реал», который набрал 600 очков. В тройку вошли «Бавария» (474) и «Барселона» (446).
В рейтинг попали десять российских клубов. Среди них лучшим стал «Спартак», заняв 34-е место со 111 очками.
1. «Реал» (Испания) — 600 очков
2. «Бавария» (Германия) — 474
3. «Барселона» (Испания) — 446
4. «Манчестер Юнайтед» (Англия) — 374
5. «Ювентус» (Италия) — 349
6. «Милан» (Италия) — 314
7. «Ливерпуль» (Англия) — 289
8. «Бенфика» (Португалия) — 287
9. «Порту» (Португалия) — 277
10. «Аякс» (Нидерланды) — 266…
34. «Спартак» (Россия) — 111…
45. ЦСКА — 92…
57. «Зенит» – 70…
97. «Локомотив» – 36…
163. «Рубин» – 15…
214. «Ростов» – 10…
339. «Торпедо» – 3…
374. «Динамо» – 2…
398. «Краснодар» – 2…
495. «Алания» – 0.
- Рейтинг оценивал результаты клубов в турнире с 1955 по 2019 год.
- За каждую победу в матче начислялось 2 очка, за ничью – 1.