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    «Реал» – лучший клуб в истории Лиги чемпионов. «Спартак» – 34-й в рейтинге

    УЕФА составил рейтинг 500 лучших команд в истории Лиги чемпионов.

    Лучшим клубом турнира стал «Реал», который набрал 600 очков. В тройку вошли «Бавария» (474) и «Барселона» (446).

    В рейтинг попали десять российских клубов. Среди них лучшим стал «Спартак», заняв 34-е место со 111 очками.

    1. «Реал» (Испания) — 600 очков
    2. «Бавария» (Германия) — 474
    3. «Барселона» (Испания) — 446
    4. «Манчестер Юнайтед» (Англия) — 374
    5. «Ювентус» (Италия) — 349
    6. «Милан» (Италия) — 314
    7. «Ливерпуль» (Англия) — 289
    8. «Бенфика» (Португалия) — 287
    9. «Порту» (Португалия) — 277
    10. «Аякс» (Нидерланды) — 266…
    34. «Спартак» (Россия) — 111…
    45. ЦСКА — 92…
    57. «Зенит» – 70…
    97. «Локомотив» – 36…
    163. «Рубин» – 15…
    214. «Ростов» – 10…
    339. «Торпедо» – 3…
    374. «Динамо» – 2…
    398. «Краснодар» – 2…
    495. «Алания» – 0.

    • Рейтинг оценивал результаты клубов в турнире с 1955 по 2019 год.
    • За каждую победу в матче начислялось 2 очка, за ничью – 1.

    Источник: сайт УЕФА

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    Сегодня, 15:16
    Комментарии27
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    • ...
      Рейтинг: +10935

      vka1970 14 минут назад

      К сожалению это в основном заслуга 90-х если применительно к Спартаку.На данный момент увы и ах.

      1
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      ...
      Рейтинг: +22364

      gol_kak_sokol > vka1970 2 минуты назад

      Ну да, это было время, когда за счет подведомственного населения не кидали сороковники для усиления состава.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3420

      Каратель 17 минут назад

      Где вечно орущие зинаидовцы?????

      1
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      ...
      Рейтинг: +3463

      RotBerg > Каратель 2 минуты назад

      Да можете себе ещё одну псевдо звезду рядом с наклейкой Гербалайфа присобачить))) как был ноль трофеев, так и остался))) у « зинаидовцев» их два тем не менее)))

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1081

      alarm 19 минут назад

      рылы, стыдно за вас!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1081

      alarm 20 минут назад

      позор хрячеллам! вы поделите на кол-во сезонов и игр - спортаг там ваще на дне будет!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +846

      Иван Петров 1986 22 минуты назад

      Как же так. Зеня ниже Спартака. А все бомжи уверены в обратном.

      0
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      Рейтинг: +8932

      KLIM777 > Иван Петров 1986 19 минут назад

      каким нужно быть мудаком, чтобы сравнивать выступления Спартака и Зенита в Лиге Чемпионов за все время.

      0
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      Рейтинг: +846

      Иван Петров 1986 > KLIM777 16 минут назад

      А каким мудаком нужно быть чтобы орать, что зеня лучший клуб.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +22364

      gol_kak_sokol > KLIM777 5 минут назад

      А за какое время надо сравнивать ?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +865

      VVadic 43 минуты назад

      Бедный Локомотив

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +184

      Igreks 43 минуты назад

      Приятно что Динамо Киев на 11 строчке!!!!!!
      ТОП

      0
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      ...
      Рейтинг: +1013

      Серж 69 > Igreks 30 минут назад

      Согласен,они это заслуживают в полной мере.Времена Лобановского,это что-то...Как они в финале кубка кубков 85-го играли!Такое ощущение было тогда,что в тот день они бы обыграли любую команду,что Реал,что сборную Бразилии.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2346

      Dgad 1 час назад

      Короли на своем законном месте да еще и с солидным отрывом

      2
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    • ...
      Рейтинг: +1200

      Павел Буре 1 час назад

      Какие долб ае бы составляли это рейтинг??? с 1992 года формат ЛЧ изменился и в турнире начали принимать участие не только чемпионы. в сезоне 15/16, 16/17, 17/18 когда реал брал ЛЧ он не был чемпионом испании, поэтому и не мог брать участие в ЛЧ, так что это рейтинг фуфло.

      -2
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      Рейтинг: +1013

      Серж 69 1 час назад

      Да,а где же Локо?

      1
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