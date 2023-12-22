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    • Тихонов — Захаряну: «В Испании пахать надо в три раза больше»

    Тихонов — Захаряну: «В Испании пахать надо в три раза больше»

    Бывший полузащитник «Спартака» и сборной России Андрей Тихонов объяснил, в чем состоят трудности адаптации Арсена Захаряна в «Реал Сосьедад».

    – Он являлся лидером и не сильно напрягался в «Динамо», потому что я видел, как он играет. Да, великолепные данные, одаренный человек, я много наслышан, как вне футбольного поля Захарян себя вел.

    Очень тяжело сразу перестроиться на профессиональный лад, на интенсивность тренировок, на соблюдение всего, что должно быть.

    – Вы намекаете, что у нас кто‑то режим нарушает?

    – Нарушают. Карпин рассказывал – попробуй проиграй там [в Испании] две игры, ты на улицу не можешь выйти, потому что весь город тебя знает. Соблюдение всего, что должно быть, плюс интенсивность работы…

    Отсюда и травмы пошли у Захаряна. У него практически не было повреждений в «Динамо». А здесь мышечные травмы, это изменение интенсивности, объема тренировок.

    Он одаренный, у нас таких мало таких игроков, но там пахать надо в три раза больше.

    • Захарян перешел в «Реал Сосьедад» в летнее трансферное окно из «Динамо».
    • На счету 20‑летнего россиянина одна результативная передача в 17 матчах во всех турнирах.

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    Источник: «Матч ТВ»

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