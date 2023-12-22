Тихонов — Захаряну: «В Испании пахать надо в три раза больше»

Бывший полузащитник «Спартака» и сборной России Андрей Тихонов объяснил, в чем состоят трудности адаптации Арсена Захаряна в «Реал Сосьедад».

– Он являлся лидером и не сильно напрягался в «Динамо», потому что я видел, как он играет. Да, великолепные данные, одаренный человек, я много наслышан, как вне футбольного поля Захарян себя вел.

Очень тяжело сразу перестроиться на профессиональный лад, на интенсивность тренировок, на соблюдение всего, что должно быть.

– Вы намекаете, что у нас кто‑то режим нарушает?

– Нарушают. Карпин рассказывал – попробуй проиграй там [в Испании] две игры, ты на улицу не можешь выйти, потому что весь город тебя знает. Соблюдение всего, что должно быть, плюс интенсивность работы…

Отсюда и травмы пошли у Захаряна. У него практически не было повреждений в «Динамо». А здесь мышечные травмы, это изменение интенсивности, объема тренировок.

Он одаренный, у нас таких мало таких игроков, но там пахать надо в три раза больше.